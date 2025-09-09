Вилла Просторные Виллы в Стиле Lamborghini в Бенаависе

Отдельные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе, Коста-дель-Соль

Виллы расположены в престижном районе Бенаавис на Коста-дель-Соль, Малага, который считается одним из самых эксклюзивных мест не только региона, но и всей Испании. Бенаавис привлекает своим мягким климатом, красивыми песчаными пляжами и впечатляющими природными пейзажами. Этот район также славится широким выбором социальных и спортивных объектов, включая поля для гольфа мирового уровня. Благодаря развитой дорожной инфраструктуре, Бенаавис имеет отличное сообщение с другими популярными направлениями, такими как Пуэрто-Банус и Марбелья, которые находятся всего в нескольких минутах езды, что делает его идеальным местом для жизни с удобным доступом к удобствам побережья.

Эти виллы обладают уникальным дизайном, вдохновленным концепцией Lamborghini, что придает им исключительный стиль и современный шарм. Просторные и элегантные интерьеры и экстерьеры идеально сочетают эстетику и функциональность. Разработчик проекта акцентировал внимание на максимальном комфорте и практичности каждой виллы, создавая пространство, которое идеально подходит для жизни и отдыха. Этот проект станет отличным выбором для инвесторов, которые хотят купить виллы в Бенаависе!

На территории элитного жилого комплекса расположено 53 отдельностоящие виллы, каждая из которых занимает участок площадью более 1000 м². Благодаря уникальному расположению комплекса на холме, владельцы вилл могут наслаждаться захватывающими панорамными видами. Жилой комплекс предлагает высокий уровень безопасности с круглосуточной охраной, а также удобства, такие как бассейн-инфинити и ухоженные ландшафтные сады, создавая идеальные условия для комфортной и спокойной жизни.

Виллы оснащены окнами с двойными стеклопакетами, системами охлаждения и отопления, встроенными кухнями, спа, сауной, паровой баней и домашним кинотеатром. В дополнение, виллы предлагают многофункциональную комнату, которую можно адаптировать под ваши нужды – например, использовать её в качестве тренажерного зала или для других целей.

AGP-00783