Жилой комплекс Laguna Homes

Lagune Homes объединяет все, что вам нужно, чтобы наслаждаться чисто средиземноморской жизнью.

Lagune Homes расположен в Кальпе, рядом с природной зоной Лас-Салинас и всего в 5 минутах ходьбы от известного пляжа Фосса и в 10 минутах от пляжа Ареналь.

Кальпе, известный как Эль-Пеньон-де-Ифач, один из знаковых символов Коста-Бланки, является прибрежным муниципалитетом, расположенным в 64 км к северу от гю Аликанте. Он граничит на севере с Бениссой и Морайрой, а на юге с Альтеа.

Отличное месторасположение - природные парки, прекрасные песчаные пляжи и кристально чистые воды, наряду с полным разнообразием заведений отдыха и гастрономии.

Из Lagune Homes вы можете напрямую добраться до основных маршрутов связи (N-332 и AP-7), которые соединяются с остальными основными городами Коста-Бланки, а также с аэропортом Аликанте.

Комплекс состоит из двух 11-этажных зданий с апартаментами, на террасах которых можно насладиться хорошей погодой и видами на Кальпе.

Lagune Homes является частью закрытого сообщества, оснащенного элегантными и просторными общими удобствами, предназначенными для отдыха и занятий спортом.

Инфраструктура:

-бассейн для взрослых и детей с солярием,

-корт для настольного тенниса,

-комната для гурманов,

-зеленые зоны и детская зона

Всего в отеле 54 квартиры с 2 и 3 спальнями. Апартаменты будут сдаваться с полной чистовой отделкой.

Во всех апартаментах есть гараж и кладовая, включенные в стоимость.

Комплекс расположен близко к супермаркетам, ресторанам, автобусным остановкам и пляжу ла Фосса.

Расстояние до моря-500 м.

от € 374 000 ~ 668 000

Подобрать квартиру: Объектов15