  4. Квартира в новостройке Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном

Гуардамар, Испания
от
$289,598
;
40
ID: 27853
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Гуардамар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура

Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном регионе Коста-Бланка. Этот проект – прекрасная возможность купить квартиру в Гуардамар-дель-Сегура с первоклассными социальными удобствами в престижном районе. Основные услуги, включая супермаркеты, бары, рестораны, а также различные развлекательные и спортивные мероприятия, удобно доступны в нескольких минутах езды.

Проект находится в удобном доступе к жизненно важным объектам инфраструктуры и прекрасному природному парку Ла-Мата, что делает их идеальными для любителей пеших и велосипедных прогулок. Он также расположен всего в 10 минутах езды от захватывающих дух пляжей Гуардамара, в 38 км от аэропорта Аликанте и в 80 км от аэропорта Мурсии.

В современном комплексе есть большой общий бассейн, ухоженные сады, детская игровая площадка и подземная парковка.

Внутри этих современных квартир есть 2 или 3 просторные спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты, одна из которых совмещена с главной спальней, оборудованная кухня открытой планировки с обеденной зоной, а также большая гостиная с окнами во французском стиле, которые пропускают много естественного света.


ALC-00932

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
