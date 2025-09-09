  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сан-Мигель-де-Салинас
  4. Квартира в новостройке Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас

Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$235,446
13
ID: 27709
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Сан-Мигель-де-Салинас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас

Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окружённый живописными ландшафтами и солеными озёрами, город является отличным местом для тех, кто ценит уединение, но не хочет отказываться от удобства проживания вблизи необходимых объектов инфраструктуры. Благодаря своему расположению, он идеально подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания.

От комплекса легко добраться до всего нужного: магазины и рестораны — в 600 метрах, а центр города — всего в 1 км. Гольф-клуб Villamartín находится в 6,8 км, торговый центр La Zenia Boulevard — в 9,1 км, а пляжи Ориуэла-Коста, например Плайя-Фламенка, — примерно в 10,7 км. До Торревьехи — 13,6 км, до Мурсии — около 58 км. Ближайшие аэропорты — Мурсия (61,2 км) и Аликанте (63,5 км) – оба в пределах часа езды.

Жилой комплекс представляет собой новое 7-этажное жилое здание с элегантным современным дизайном. Здесь есть просторная общая территория, большой бассейн, зеленые зоны, подземная парковка и кладовые. Для удобства предусмотрен лифт, который позволяет легко добраться до всех этажей.

Апартаменты в Сан-Мигель-де-Салинас предлагаются с разными планировками — с 2 или 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады, а на верхнем — солярии с панорамным видом. В каждой квартире есть кухня открытой планировки и гостиная, которые выходят на просторные террасы, идеально подходящие для наслаждения средиземноморским климатом. Весь комплекс отделан высококачественными материалами, обеспечивающими стиль и комфорт.


ALC-01074

Местонахождение на карте

Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

