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Магазины в Испании

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Барселона
71
Мадрид
11
Каталония
79
автономное сообщество Мадрид
11
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116 объектов найдено
Магазин 77 м² в Барселона, Испания
Магазин 77 м²
Барселона, Испания
Площадь 77 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в ближайшем пригороде Барселоны: Санта Колома…
$682,866
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Магазин 2 708 м² в Барселона, Испания
Магазин 2 708 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 708 м²
В продаже коммерческое помещение в известном прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру в 50 км…
$8,10 млн
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Магазин 365 м² в Барселона, Испания
Магазин 365 м²
Барселона, Испания
Площадь 365 м²
Продается коммерческое помещение в деловом районе Барселоны.Окружение:жилая зона с развитой …
$775,458
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TekceTekce
Магазин 191 м² в Испания
Магазин 191 м²
Испания
Площадь 191 м²
Продается помещение с надёжным арендатором в Мадрид. Окружение:престижный жилой район с разв…
$1,11 млн
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Магазин 212 м² в Барселона, Испания
Магазин 212 м²
Барселона, Испания
Площадь 212 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:густонаселенная …
$509,256
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Магазин 148 м² в Барселона, Испания
Магазин 148 м²
Барселона, Испания
Площадь 148 м²
Продается коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:активная коммерческая зона;развитая и…
$364,581
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Магазин 1 862 м² в Испания
Магазин 1 862 м²
Испания
Площадь 1 862 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Мадриде. Окружение:плотный жилой массив;раз…
$6,22 млн
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Магазин 975 м² в Мадрид, Испания
Магазин 975 м²
Мадрид, Испания
Площадь 975 м²
Продается угловое помещение с арендатором в одном из наиболее густонаселённых районов Мадрид…
$4,27 млн
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Магазин 130 м² в Барселона, Испания
Магазин 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в Старом Городе Барселоны. Объект им…
$1,97 млн
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Канарские острова, Испания
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$5,71 млн
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Магазин 575 м² в Испания
Магазин 575 м²
Испания
Площадь 575 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Мадриде.Окружение:жилая зона;развитая инфра…
$1,27 млн
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Магазин 211 м² в Барселона, Испания
Магазин 211 м²
Барселона, Испания
Площадь 211 м²
В срочной продаже коммерческое помещение с арендатором в Бадалоне.Окружение:плотный жилой ма…
$1,74 млн
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Магазин 290 м² в Мадрид, Испания
Магазин 290 м²
Мадрид, Испания
Площадь 290 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Мадрида.Окружение:пло…
$1,41 млн
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Магазин 561 м² в Барселона, Испания
Магазин 561 м²
Барселона, Испания
Площадь 561 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом районе Барселоны. Окружение:…
$925,920
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Магазин 518 м² в Барселона, Испания
Магазин 518 м²
Барселона, Испания
Площадь 518 м²
Продается лот из 2 коммерческих помещений с арендаторами в центральном деловом районе Eixamp…
$1,74 млн
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Магазин 1 344 м² в Испания
Магазин 1 344 м²
Испания
Площадь 1 344 м²
В продаже коммерческое помещение с сетевым арендатором в респектабельном районе Мадрида. Аре…
$2,65 млн
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Магазин 533 м² в Мадрид, Испания
Магазин 533 м²
Мадрид, Испания
Площадь 533 м²
В продаже угловое помещение с арендатором в историческом центре Мадрида.Объект имеет стратег…
$2,89 млн
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Магазин 121 м² в Барселона, Испания
Магазин 121 м²
Барселона, Испания
Площадь 121 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Параллель со м…
$277,776
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Магазин 3 593 м² в Испания
Магазин 3 593 м²
Испания
Площадь 3 593 м²
Коммерческое помещение с арендатором в пригороде Севильи.Окружение:плотный жилой массив;неск…
$2,60 млн
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Магазин 373 м² в Барселона, Испания
Магазин 373 м²
Барселона, Испания
Площадь 373 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором, расположенное в туристическом примо…
$601,848
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Магазин 441 м² в Барселона, Испания
Магазин 441 м²
Барселона, Испания
Площадь 441 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в престижном жилом районе Барселоны. Окружени…
$717,588
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Магазин 589 м² в Мадрид, Испания
Магазин 589 м²
Мадрид, Испания
Площадь 589 м²
В продаже коммерческое помещение в пригороде Мадрида. Объект имеет уникальное расположение н…
$1,77 млн
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Магазин 72 м² в Испания
Магазин 72 м²
Испания
Площадь 72 м²
Продается помещение с арендатором в историческом центре Мадрида. Объект имеет стратегическое…
$912,031
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Магазин 1 304 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 304 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 304 м²
В продаже коммерческое помещение в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жилая застройка;…
$1,42 млн
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Магазин 260 м² в Барселона, Испания
Магазин 260 м²
Барселона, Испания
Площадь 260 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жи…
$810,180
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Магазин 630 м² в Мадрид, Испания
Магазин 630 м²
Мадрид, Испания
Площадь 630 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Мадрида.Окружение:пло…
$3,87 млн
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Магазин 40 м² в Барселона, Испания
Магазин 40 м²
Барселона, Испания
Площадь 40 м²
Коммерческое помещение в привилегированном районе города.Окружение:главный вокзал города - С…
$844,902
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Магазин 328 м² в Барселона, Испания
Магазин 328 м²
Барселона, Испания
Площадь 328 м²
Продается коммерческое помещение в непосредственной близости к улице с самой высокой проходи…
$2,64 млн
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Магазин 4 161 м² в Испания
Магазин 4 161 м²
Испания
Площадь 4 161 м²
В продаже помещение с надёжным арендатором в пригороде Альмерии. Окружение:плотный жилой мас…
$3,86 млн
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Магазин 85 м² в Барселона, Испания
Магазин 85 м²
Барселона, Испания
Площадь 85 м²
Продается коммерческое помещение в непосредственной близости к улице с самой высокой проходи…
$1,22 млн
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