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Новостройки в la Nucia, Испания

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Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
la Nucia, Испания
от
$484,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 162 м²
2 объекта недвижимости 2
Современный проектно-строительный поселок, где вы можете наслаждаться климатом, солнечным светом круглый год, захватывающими видами на бухты Бенидорм и Альбир и вести здоровый образ жизни. Он находится недалеко от всех служб и спортивного центра Ла Нусия. Размеры домов и их конфигурация дела…
Агентство
EspanaTour
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