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Земельные участки в Испании

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177 объектов найдено
Участок земли в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Участок земли
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Рустик (по словам собственника, неотраслевой развиваемый, с возможностью жилого строительств…
$1,15 млн
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Участок земли в Sol de Mallorca, Испания
Участок земли
Sol de Mallorca, Испания
Land plot in Balearic
$1,75 млн
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Участок земли в Эльче, Испания
Участок земли
Эльче, Испания
Площадь 1 373 м²
Продажа участка для третичного Использование расположенного в Промышленном Полигоно «Elche P…
$965,730
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Участок земли в Кальпе, Испания
Участок земли
Кальпе, Испания
Продажа участка с проектом premium glamping resort в Кальпе - 450.000 € Земельный участок…
$511,940
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Участок земли в Taco, Испания
Участок земли
Taco, Испания
Инвестиционная возможность. Предлагаем участок городской земли в Taco, Santa Cruz de Tenerif…
$241,362
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Участок земли в Гия-де-Исора, Испания
Участок земли
Гия-де-Исора, Испания
Откройте для себя по-настоящему уникальную возможность в Abama Resort: эксклюзивные земельны…
$964,039
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Участок земли в Sol de Mallorca, Испания
Участок земли
Sol de Mallorca, Испания
Land plot in Balearic
$1,40 млн
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Участок земли в Эльче, Испания
Участок земли
Эльче, Испания
Площадь 2 160 м²
Продажа участка для третичного Использование расположенного в Промышленном Полигоно «Elche P…
$1,52 млн
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Участок земли в Адехе, Испания
Участок земли
Адехе, Испания
Уникальная инвестиционная возможность на юге Тенерифе! Предлагается к продаже участок земли …
$8,53 млн
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Участок земли в Ориуэла, Испания
Участок земли
Ориуэла, Испания
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
$1,18 млн
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Участок земли в Торре-Пачеко, Испания
Участок земли
Торре-Пачеко, Испания
Недвижимость Finca Los Molinos расположена всего в 11 км от Сан-Хавьера и живописного побере…
$1,49 млн
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Участок земли в Palamos, Испания
Участок земли
Palamos, Испания
Участки под застройку в жилом комплексе Balitrà de Dalt, ПаламосВ жилом комплексе Balitrà de…
$697,101
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Участок земли в Ориуэла, Испания
Участок земли
Ориуэла, Испания
Число комнат 1
Площадь 1 500 м²
Представляем участок на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг. Участок площадью 1500 м2 с ид…
$1,16 млн
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Участок земли в Vallromanes, Испания
Участок земли
Vallromanes, Испания
Площадь 22 670 м²
Земельные участки на продажу в престижной локации рядом с Барселоной Расположенный всего в н…
$2,06 млн
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Участок земли в Alhama de Murcia, Испания
Участок земли
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 226 460 м²
Представляем участок на берегу Средиземного моря в городе Alhama de Murcia.Удивительная испа…
$1,50 млн
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Участок земли в Ориуэла, Испания
Участок земли
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Если вы ищете пространство, уединение и возможность создать настоящую загородную жизнь по ва…
$173,376
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Участок земли в Эстепона, Испания
Участок земли
Эстепона, Испания
Площадь 801 м²
Количество этажей 3
Участки в городской черте для строительства отдельных вилл с бассейнами в Эстепоне, Малага Э…
$3,63 млн
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Участок земли в Испания
Участок земли
Испания
Исключительный урбанистический участок площадью 10 151 м² с великолепными видами на горы. Ун…
$112,117
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Участок земли в Ориуэла, Испания
Участок земли
Ориуэла, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем участок на берегу Средиземного моря в городе Кабо Роиг.Угловой участок на второ…
$1,33 млн
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Участок земли в Ареньс-де-Мар, Испания
Участок земли
Ареньс-де-Мар, Испания
Привилегированное расположение и лучшие виды на море ждут вас на этом уникальном участке зем…
$2,28 млн
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Участок земли в Барселона, Испания
Участок земли
Барселона, Испания
Площадь 7 000 м²
В продаже современный промышленный объект, расположенный всего в 30 минутах от Барселоны, в …
$5,73 млн
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Участок земли в Caldes de Malavella, Испания
Участок земли
Caldes de Malavella, Испания
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ – ГОРОДСКОЙ УЧАСТОК С ЖИЛЫМ ПОТЕНЦИАЛОМПредлагается стратегическ…
$647,353
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Участок земли в Монфорте-дель-Сид, Испания
Участок земли
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 2 500 м²
Финалист городской почвы в центре сикантского населения Монфорте-дель-Сид. * Настоящий …
$1,64 млн
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Участок земли в Ojen, Испания
Участок земли
Ojen, Испания
Площадь 15 399 м²
Количество этажей 2
Земельный участок 15 000 м² в Охене, Малага, подходящий под застройку Продается просторный з…
$7,50 млн
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Участок земли в Ориуэла, Испания
Участок земли
Ориуэла, Испания
Площадь 894 м²
Земельный участок в Кабо-Роиг под строительство виллы Этот престижный прибрежный район распо…
$770,872
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Участок земли в Llica dAmunt, Испания
Участок земли
Llica dAmunt, Испания
A unique multi-use investment opportunity for any type of business. glamping houses, single-…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Участок земли в Альтеа, Испания
Участок земли
Альтеа, Испания
Площадь 2 120 м²
Просторные земельные участки с видом на море для строительства вилл в Альтеа Участки располо…
$204,659
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Участок земли в Испания
Участок земли
Испания
Площадь 1 071 м²
В продаже земельный участок, расположенный на трассе N-403, протяженностью свыше 150 км. Тра…
$462,960
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Участок земли в Benalmadena, Испания
Участок земли
Benalmadena, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Заговор с лицензией на проект и строительство в Бенальмадена Коста - Виды на море и под ключ…
$812,155
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Участок земли в Polop, Испания
Участок земли
Polop, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 444 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 17 444 кв.м. в городе Полоп.Участок, расположенный…
$275,090
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