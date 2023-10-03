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Земельные участки в Испании

316 объектов найдено
Земельные участки в Abanilla, Испания
Земельные участки
Abanilla, Испания
Площадь 7 860 м²
€19,500
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Torre del Mar, Испания
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
Земельные участки 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Земельные участки 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Комнаты 5
Площадь 527 м²
Участок под строительство виллы на первой линии поля для гольфа Абама с проектом. Описание: …
€1,85 млн
Земельные участки с гаражом, с видом на горы, с личным бассейном в Estepona, Испания
Земельные участки с гаражом, с видом на горы, с личным бассейном
Estepona, Испания
Площадь 600 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 4124 кв. м. на продажу, идеально подходящий д…
€695,000
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы в Estepona, Испания
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
Площадь 500 м²
Откройте для себя этот невероятный участок площадью 2957 кв. м. на продажу, идеально подходя…
€875,000
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы в Estepona, Испания
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
Площадь 500 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 2333 кв. м. на продажу, который предоставляет…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 1 комната у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
€495,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Площадь 1 981 м²
Земельные Участки 2000 кв.м. под Строительство Вилл в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Участки …
€363,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Площадь 802 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Бенальмадене с Подведенной Водой и Электричеством Участо…
€315,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 178 820 м²
Огромный Земельный Участок для Инвестиций в Эксклюзивном Районе Михаса Участок расположен в …
€13,95 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 15 399 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Охене для Выгодных Инвестиций Земля под жилую застро…
€6,45 млн
Земельные участки с c ремонтом в Caleta de Velez, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Caleta de Velez, Испания
Площадь 763 м²
Земельный Участок с Хорошим Инвестиционным Потенциалом в Велес-Малага Велес-Малага, располож…
€180,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 703 м²
Городской Участок в Михасе Рядом с Пляжем и Полями для Гольфа Михас – один из самых известны…
€125,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 825 м²
Большой Участок Земли под Застройку с Видом на Море в Михасе, Коста-дель-Соль Михас – один и…
€190,000
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Alhaurin de la Torre, Испания
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Alhaurin de la Torre, Испания
Площадь 2 000 м²
Отличный Земельный Участок для Строительства Виллы в Алаурин-де-ла-Торре Алаурин-де-ла-Торре…
€145,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Фуэнхирола, Испания
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Фуэнхирола, Испания
Площадь 603 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Бенальмадене Бенальмадена – известный город на Коста-дел…
€298,000
Земельные участки с c ремонтом в Alhaurin de la Torre, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Alhaurin de la Torre, Испания
Площадь 3 800 м²
3 Земельных Участка в Жилом Районе Рядом с Аэропортом Малаги Земельные участки расположены в…
€598,000
Земельные участки с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Площадь 556 м²
Земельный Участок 556 м² с Зелеными Зонами в Отличном Месте в Бенальмадена-Коста Бенальмаден…
€298,000
Земельные участки с c ремонтом в Фуэнхирола, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Фуэнхирола, Испания
Площадь 531 м²
Земельный Участок под Строительство Идеальной Виллы в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых …
€149,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Площадь 250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
Земельные участки с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Земельные участки с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Площадь 280 м²
Земельный Участок с Открытым Видом в 5 Минутах от Пляжа в Аликанте, Коста-Бланка Предлагаемы…
€184,000
Земельные участки с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Выгодном Месте в Аликанте, Коста-Бланка Земля распол…
€171,000
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 602 м²
Количество этажей 3
Городские Участки с Высоким Коэффициентом Застройки Рядом с Гольф-Курортом в Михасе Предлага…
€169,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 811 м²
Количество этажей 2
Земля под Жилую Застройку в Малонаселенном Месте в Михасе Участки расположены в муниципалите…
€440,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в el Castell de Guadalest, Испания
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
el Castell de Guadalest, Испания
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Участок под Жилую Застройку с Панорамным Видом в Гуадалесте, Аликанте, Коста-Бланка Данный у…
€410,000
Земельные участки 6 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в San Pedro de Alcantara, Испания
Земельные участки 6 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
San Pedro de Alcantara, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 717 м²
Замечательный участок с проектом, расположенный в Гуадальмина-Баха, престижном жилом районе …
€2,00 млн
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€149,000
Земельные участки с Autobus, с Tranvia в el Campello, Испания
Земельные участки с Autobus, с Tranvia
el Campello, Испания
Площадь 2 764 м²
We present you this land for sale, an ideal occasion for real estate promotion of semi-detac…
€2,10 млн
Земельные участки в Castalla, Испания
Земельные участки
Castalla, Испания
Площадь 5 193 м²
€467,370
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
Площадь 1 749 м²
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
€550,000
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