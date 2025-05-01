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Новостройки в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

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Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
San Javier, Испания
от
$474,410
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 123 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс с видом на Средиземное море, с прямым выходом из общественного бассейна на набережную и пляж. Каждый объект недвижимости сдается под ключ, не только оборудованный кухонной техникой и кондиционером, но и полностью меблированный. В комплексе есть: Большой пейзажный бассейн…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
San Javier, Испания
от
$297,364
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 51–115 м²
3 объекта недвижимости 3
AMARA MARIS Beach & Spa — это новый роскошный жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря, на потрясающем курорте Ла Манга-дель-Мар-Менор, на побережье Коста-Калида. Комплекс состоит из двух 9-этажных блоков с 1-3 спальнями, квартир с террасами с видом на море во всех объектах …
Агентство
EspanaTour
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На карте
Realting.com
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