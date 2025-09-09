  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе

от
$606,273
35
ID: 27858
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа

Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями, город предлагает очаровательное сочетание исторического богатства, культурных традиций и современных развлечений. Вильяхойоса имеет богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Изначально город был заселен финикийцами, а затем римлянами, и на протяжении веков на него оказывали влияние различные культуры. Название города, которое в переводе с валенсийского означает «радостный город», отражает его приятную атмосферу. Исторический центр Вильяхойосы характеризуется узкими извилистыми улочками и ярко раскрашенными домами. Эти красочные здания, обращенные к Средиземному морю, являются одной из самых знаковых достопримечательностей. Город знаменит своим ежегодным фестивалем мавров и христиан, который проходит в конце июля. Этот яркий праздник включает в себя тщательно продуманные парады, инсценировки сражений и различные культурные мероприятия, посвященные битвам между маврами и христианами во время Реконкисты. Вильяхойоса может похвастаться несколькими прекрасными пляжами, включая Плайя-Сентро, Плайя-Эль-Параисо и Плайя-Торрес. Эти пляжи известны своим мелким золотистым песком, прозрачной водой и отличными удобствами, что делает их популярными как среди местных жителей, так и среди туристов. Город окружен потрясающими природными ландшафтами, включая холмы и горы, которые предлагают возможности для пеших прогулок и активного отдыха. Живописные прибрежные виды привлекают сюда множество туристов.

Квартиры в Вильяхойосе, Аликанте, находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа, в 3 км от центра города Вильяхойоса и всех его удобств, в 7 км от живописного поля для гольфа Puig Campana на 18 лунок, в 11 км от центра Бенидорма и всего в 52 км от аэропорта Аликанте.

На территории комплекса есть большой бассейн, пышные сады и дополнительные парковочные места.

Внутри этих современных квартир есть 2 или 3 просторные спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты, одна из которых является ванной комнатой в главной спальне, оборудованная кухня открытого плана и столовая, а также просторная гостиная с большими окнами во французском стиле, которые пропускают достаточное количество естественного света и ведут на солнечную террасу/балкон.


ALC-00929

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
