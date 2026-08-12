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Дома на берегу моря в Испании

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369 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913 Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 232 м², …
$613,176
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202125 Вилла №8 в комплексе Polop16 отличается сбалансированным сочетанием жи…
$602,036
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201451 Вилла №7 — практичное предложение для покупателя, которому нужен полно…
$634,049
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202457 Вилла №10 — одно из наиболее технологичных предложений комплекса Polop…
$612,110
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Вилла 7 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 259 м²
Современные виллы в окружении природы в Бенаависе Бенаавис — одно из самых привлекательных м…
$13,03 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
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Дом 5 комнат в Эстепона, Испания
Дом 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Количество этажей 3
Экологичные виллы рядом с гольфом и с живописным видом на море в Эстепоне Этот новый жилой п…
$1,79 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Вилла с участком рядом с морем в Punta prima (Orihuela Costa).   ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧ…
$1,03 млн
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Дом 5 комнат в Михас, Испания
Дом 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Великолепная вилла с частным бассейном и потрясающими видами на море, расположенная в премиа…
$1,98 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$410,270
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Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Просторный отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и видом на море недалеко от Ла Мата . Пр…
$406,802
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Дома с видом на море в курортном комплексе в Манильве, Малага Манильва — привлекательное мес…
$467,947
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Улучшенная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, с…
$1,45 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 631 м²
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на море…
$2,47 млн
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
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Вилла 7 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 7 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Роскошная отдельная вилла с 6 спальнями и панорамным видом на море в Аликанте Вилла располож…
$4,95 млн
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