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Дома с видом на море в Испании
Мурсия (автономная область)
500
Марина-Альта
356
Pilar de la Horadada
290
l Alfas del Pi
274
Rojales
253
Lower Emporda
171
Сан-Мигель-де-Салинас
171
Almoradi
169
Алаканти
168
Марбелья
150
Кальпе
138
Канарские острова
131
Бах-Виналопо
110
Estepona
90
Бенидорм
83
Santa Pola
79
la Vila Joiosa Villajoyosa
72
Аликанте
52
Гуардамар
46
Adeje
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1 994 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
4
353 м²
2
Живописные дома в Малаге Михас рядом с полем для гольфа El Chaparral Эти дома с просторными …
€1,77 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
471 м²
2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
4
3
109 м²
2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
210 м²
2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
260 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,08 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
353 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,57 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
4
189 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€1,28 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
5
3
158 м²
2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
142 м²
2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
87 м²
2
Продается дуплекс в популярном районе La Zenia в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорошем сос…
€139,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
216 м²
3
Продается новая комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Ла Зения, в 500 м о…
€1,55 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€315,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Рекомендовать
Дом 6 спален у моря
Торревьеха, Испания
7
3
3
Продается вилла в районе Лос Балконес. Площадь постройки 286 м2, площадь участка земли 608 м…
€980,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
6
1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
99 м²
1/1
Представляем одноэтажный дом на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Дом общей площадью 112 …
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
80 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
28 м²
2/2
Представляем бунгало после ремонта в городе Торревьеха.Торревьеха – популярный испанский кур…
€84,260
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
50 м²
2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже в урбанизации Jardín del Mar IV в городе Торревьеха.То…
€95,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
50 м²
1/2
Представляем бунгало на первом этаже с большой террасой в городе Торревьеха.Торревьеха – поп…
€109,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
342 м²
Роскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Аликанте, …
€950,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
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Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
113 м²
2
Представляем просторную виллу в городе Torre de la Horadada, всего в 550 метрах от моря. Tor…
€435,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
387 м²
2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€435,000
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