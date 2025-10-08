  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Альтеа

Новостройки в Альтее, Испания

квартиры
3
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$546,257
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$575,625
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$1,16 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
