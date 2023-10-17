Santa Pola, Испания

от €285,000

Сдача в: 2023

BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами. Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола. Можно сказать, что это Средиземноморье в его самой чистой форме. Пляжи с теплой водой, золотые пески, приглашение заниматься спортом на открытом воздухе и морскими мероприятиями. Пляжи гордо летают на СИНИМ ФЛАГЕ уже более 15 лет. Это один из самых красивых пляжей Средиземноморской дуги с закатами, которые вы обязательно влюбитесь. Gran Alacant предлагает все услуги, такие как торговые центры, школы, аптеки, супермаркеты, автобусная остановка, парки, площади, террасы и кафе, отличные дороги и многое другое. Всего 12 бунгало, на выбор от 2 до 3 домов с спальнями, общественные бассейны, садовые зоны, частная парковка на 2 машины, детская зона в окружении идиллической обстановки для полноценного образа жизни. Общее описание урбанизации: - Частная урбанизация, с очень хорошим местоположением и коммуникационными маршрутами. - железобетонная конструкция - Высококачественный нескользящий ректифицированный фарфоровый тротуар на прогулочных террасах домов. - Индивидуальные сады 25 мтс, для каждого дома - Общественные бассейны и садовые зоны - Парковка вне улицы Внутреннее распределение бунгало: - 3 спальни + 2 ванные комнаты + 1 туалет. - Бронированные двери - Включает установку 2 кондиционеров с воздуховодами и решетками. - Горячая вода по аэротермальной системе - Встроенные шкафы Кухонные смесители из витрифицированного фарфора - Кухня с гранитной столешницей и техникой: духовка, индукционная керамическая плита и вытяжка - Светодиодное освещение в фасаде и саду - Мощеные садовые зоны в сочетании с керамогранитом и искусственной травой. Бунгало 3 спальни + 3 ванные комнаты: от 285.000 + НДС Нотариальные и регистрационные сборы не включены. ( оценивается в 3% от общей цены ) Расположение: Gran Alacant расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче. КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах. Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов. Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку. Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях: Процедуры NIE Открытие банковского счета в испанском банке Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги Обстановка вашего нового дома Покупка машины Страхование автомобиля Медицинское страхование Услуги по уборке и техническому обслуживанию Услуги по ремоделированию и многое другое Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим… Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов Хотите организовать посещение для получения дополнительной информации? Свяжитесь со мной, и я буду рад организовать для вас посещение Gran Alacant, Аликанте.