Провинция Валенсия расположена на средиземноморском побережье Испании. Здесь приятный климат с 300 солнечными днями в году. С каждым годом регион привлекает в среднем на 7–9% больше туристов, что стимулирует спрос. Однако предложение за ним не успевает, из-за чего не всегда получается купить жилье в Валенсии даже на этапе котлована.
Особенности приобретения новой недвижимости в Валенсии
Новостройки в Валенсии соответствуют строгим нормам энергоэффективности ЕС (класс A или B), что снижает коммунальные расходы на 30–50% по сравнению со вторичным жильем. Застройщики используют местные материалы, например, керамическую плитку из Кастельона, и интегрируют системы вентиляции, адаптированные к средиземноморскому климату с температурой 18–30°C.
Преимущества нового жилья в Валенсии:
- Энергоэффективность: системы аэрации и солнечные панели сокращают расходы на электроэнергию.
- Инфраструктура ЖК: новые ЖК включают бассейны, коворкинги и детские площадки.
- Гибкость планировок: возможность объединения комнат или добавления террас на этапе строительства.
- Юридическая чистота: новые объекты сопровождаются гарантией застройщика.
- Инвестиционный потенциал: средняя доходность от аренды в провинции достигает 8%.
- Ранняя покупка: можно купить дом в Валенсии на этапе строительства по цене на 15–30% ниже финальной.
Цены на новостройки в популярных районах Валенсии
Цены на новостройки зависят от расположения и этапа строительства. В 2024 году средняя стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах в Валенсии составляет €1709 в провинции и €2243 в городе Валенсия. В пригородах цены выгоднее и составляют €1252 за кв.м.
Средние цены на недвижимость в Валенсии от застройщика:
|Район/город
|Средняя площадь (кв.м)
|
Средняя цена за кв.м (€)
|Примерная общая стоимость (€)
|Ciutat Vella
|60–120
|3000–4000
|180,000–480,000
|Poblats Marítims
|80–150
|2500–3500
|200,000–525,000
|Quatre Carreres
|70–130
|2000–2800
|140,000–364,000
|Paterna
|80–150
|1250–1800
|100,000–270,000
|Gandía
|70–120
|1500–2200
|105,000–264,000
Районы Валенсии, куда лучше инвестировать и где купить жилье в новостройке для проживания
Провинция Валенсия предлагает разнообразные локации для покупки, в том числе строящуюся недвижимость в Валенсии. Рассмотрим пять популярных районов и городов:
- Ciutat Vella (Валенсия). Исторический центр подходит для инвестиций благодаря аренде. Стоимость квартир от €200,000.
- Poblats Marítims (Валенсия). Район у пляжа Мальвароса, идеальный для жизни и сдачи в аренду. Апартаменты стоят от €180,000 за 70 кв.м.
- Quatre Carreres (Валенсия). Район с современной инфраструктурой и «Городом искусств и наук». Подходит для семей и инвесторов. Цены начинаются от €160,000 за жилье площадью 60 кв.м.
- Paterna. Пригород в 10 км от Валенсии с квартирами за €125,000.
- Gandía. Курортный город в 65 км от Валенсии с виллами от €250,000. Доступ по ж/д (40 минут до Валенсии).
Часто задаваемые вопросы о покупке новостройки в Валенсии
Можно ли купить новое жилье в Валенсии дистанционно?
Удаленная покупка возможна через доверенность (poder notarial), оформленную у нотариуса. Агентства проводят видеотуры по объекту. Требуется NIE и испанский банковский счет.
Могут ли иностранцы купить жилье в новостройке Валенсии?
Иностранцы имеют равные права на покупку новостроек в Валенсии. Для сделки нужен NIE, который оформляется за 1–2 недели через консульство или в Испании.
Какая минимальная цена за кв.м. в новостройке в Валенсии?
Самые доступные цены в пригородах, где можно найти объекты по цене €550–€1250 за кв.м. В городе Валенсия минимальная цена начинается от €1500 за кв.м в районе Расканья.
Какие самые популярные районы в Валенсии для покупки квартир и домов в новых ЖК?
Для квартир популярны Ciutat Vella, Poblats Marítims и Quatre Carreres. Для домов – Paterna и Gandía.
От чего зависит цена жилья в новостройке в городе Валенсия?
Цена зависит от района (Ciutat Vella дороже Расканьи), стадии строительства (котлован дешевле на 15–30%) и вида (море или город).
В чем преимущество нового жилья по сравнению со вторичной недвижимостью в городе Валенсия?
Новое жилье в Валенсии энергоэффективно, а значит, за коммуналку придется платить на 30–50% меньше. Плюс на такое жилье распространяется гарантия от застройщика. Вторичное жилье часто требует ремонта или находится далеко от крупных городов.