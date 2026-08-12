Провинция Валенсия расположена на средиземноморском побережье Испании. Здесь приятный климат с 300 солнечными днями в году. С каждым годом регион привлекает в среднем на 7–9% больше туристов, что стимулирует спрос. Однако предложение за ним не успевает, из-за чего не всегда получается купить жилье в Валенсии даже на этапе котлована.

Особенности приобретения новой недвижимости в Валенсии

Новостройки в Валенсии соответствуют строгим нормам энергоэффективности ЕС (класс A или B), что снижает коммунальные расходы на 30–50% по сравнению со вторичным жильем. Застройщики используют местные материалы, например, керамическую плитку из Кастельона, и интегрируют системы вентиляции, адаптированные к средиземноморскому климату с температурой 18–30°C.

Преимущества нового жилья в Валенсии:

Энергоэффективность: системы аэрации и солнечные панели сокращают расходы на электроэнергию.

системы аэрации и солнечные панели сокращают расходы на электроэнергию. Инфраструктура ЖК: новые ЖК включают бассейны, коворкинги и детские площадки.

новые ЖК включают бассейны, коворкинги и детские площадки. Гибкость планировок: возможность объединения комнат или добавления террас на этапе строительства.

возможность объединения комнат или добавления террас на этапе строительства. Юридическая чистота: новые объекты сопровождаются гарантией застройщика.

новые объекты сопровождаются гарантией застройщика. Инвестиционный потенциал: средняя доходность от аренды в провинции достигает 8%.

средняя доходность от аренды в провинции достигает 8%. Ранняя покупка: можно купить дом в Валенсии на этапе строительства по цене на 15–30% ниже финальной.

Цены на новостройки в популярных районах Валенсии

Цены на новостройки зависят от расположения и этапа строительства. В 2024 году средняя стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах в Валенсии составляет €1709 в провинции и €2243 в городе Валенсия. В пригородах цены выгоднее и составляют €1252 за кв.м.

Средние цены на недвижимость в Валенсии от застройщика:

Район/город Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€) Ciutat Vella 60–120 3000–4000 180,000–480,000 Poblats Marítims 80–150 2500–3500 200,000–525,000 Quatre Carreres 70–130 2000–2800 140,000–364,000 Paterna 80–150 1250–1800 100,000–270,000 Gandía 70–120 1500–2200 105,000–264,000

Районы Валенсии, куда лучше инвестировать и где купить жилье в новостройке для проживания

Провинция Валенсия предлагает разнообразные локации для покупки, в том числе строящуюся недвижимость в Валенсии. Рассмотрим пять популярных районов и городов:

Ciutat Vella (Валенсия). Исторический центр подходит для инвестиций благодаря аренде. Стоимость квартир от €200,000.

Исторический центр подходит для инвестиций благодаря аренде. Стоимость квартир от €200,000. Poblats Marítims (Валенсия). Район у пляжа Мальвароса, идеальный для жизни и сдачи в аренду. Апартаменты стоят от €180,000 за 70 кв.м.

Район у пляжа Мальвароса, идеальный для жизни и сдачи в аренду. Апартаменты стоят от €180,000 за 70 кв.м. Quatre Carreres (Валенсия). Район с современной инфраструктурой и «Городом искусств и наук». Подходит для семей и инвесторов. Цены начинаются от €160,000 за жилье площадью 60 кв.м.

Район с современной инфраструктурой и «Городом искусств и наук». Подходит для семей и инвесторов. Цены начинаются от €160,000 за жилье площадью 60 кв.м. Paterna. Пригород в 10 км от Валенсии с квартирами за €125,000.

Пригород в 10 км от Валенсии с квартирами за €125,000. Gandía. Курортный город в 65 км от Валенсии с виллами от €250,000. Доступ по ж/д (40 минут до Валенсии).