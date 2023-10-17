  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия

Продажа новостроек в Валенсии

Провинция Аликанте
6
Вега-Баха-дель-Сегура
3
Бах-Виналопо
2
Santa Pola
2
Orihuela
2
Марина-Баха
1
Гуардамар
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Playa Flamenca I, Испания
от
€340,000
Площадь 104–159 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строительства. 1 и 2 фазы достроены и распроданы. В настоящий момент идет строительство 3 фазы, которое завершится в ноябре 2023 года.    В комплексе представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями площадью от 102 м2.   Инфраструктура комплекса: Комплекс напоминает центральноевропейскую деревню с открытыми природными пространствами, пешеходными и велосипедными дорожками. Большие зоны общего пользования с бассейнами, зоной отдыха, гидромассажными ваннами и водной площадкой. Застекленный тренажерный зал с панорамными видами и финская сауна.   Инфраструктура района: Комплекс находится в 700 м от пляжа Плайя Фламенка и ухоженной красивой набережной. Район очень развит - в 1 км находится ТЦ Зения Бульвар - это торговый центр под открытым небом с более чем 150 магазинами и широким выбором развлечений и ресторанов со всеми удобствами, а в 200 метрах от апартаментов магазин Меркадона. В шаговой доступности фитнес клуб, досуговый центр для взрослых и детей, салоны красоты, отделения банков. В 3 км находятся три поля для гольфа чемпионского класса, в том числе потрясающее поле Villamartin, на котором проводится турнир Mediterranean Open. Государственная средняя общеобразовательная школа и детский сад в 1 км и в 10 минутах езды на машине находится частная британская школа.   Сдача в аренду апартаментов в высокий сезон: 180 - 200 €/ночь   На Коста Бланке самый длительный туристический сезон на всем  Средиземноморском побережье Испании.    Начало высокого сезона на Коста Бланке начинается во второй половине июня. В июле воздух начинает прогреваться до +30, а море до +26. Пик сезона приходится на июль и август. В это время максимальное количество отдыхающих и отличная погода.  Конец высокого туристического сезона на Коста Бланке - октябрь, в это время температура воздуха +26+28, воды +25.    Весной, с апреля по май, идеальная погода для активного отдыха и путешествий по Коста Бланке. В это время уже достаточно тепло, но не слишком жарко, на пляжах можно позагорать, но вода в море еще прохладная для купания.   
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
от
€330,000
Сдача в: 2023
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным. Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком. Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант. С собственной террасы вы сможете испытать красивые закаты и насладиться качеством жизни, которое предлагает жизнь на берегу моря, с общим бассейном и бесконечными видами, ландшафтными дорожками, детской игровой площадкой и эксклюзивностью биомеханической схемы, которая поможет вам поддерживать форму. Отделка качества и роскоши: - Кухни, оснащенные стеклокерамической плитой, электрической духовкой и мебелью большой емкости с самозакрывающимся покрытием. - Мраморная столешница на кухне - Плинтус с алюминиевым покрытием и защитой - Террасы с защитой от скольжения - Предварительная установка для джакузи, спа-типа, ( только в определенной типологии дома ) - Электрические жалюзи в спальнях и гостиной - окна типа Climalit с 14 мм термальными окнами - Фарфоровая сантехника с витрифицированным покрытием, умывальник с шкафом и зеркалом и душевые кабины - Шкафы в каждой комнате, со шкафами - Битермальные водопроводные установки для стиральной машины и сушилки - Электромонтаж в соответствии с действующими правилами - Индивидуальное аэротермальное оборудование для каждого жилища, для производства горячей воды. - Предварительная установка электрической розетки для зарядки электромобиля. Расположение: всего в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 часах езды от Мадрида, Марбельи и Барселоны, в 1 и ½ часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче. ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Апартаменты, пентхаус или первый этаж КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах Условия оплаты: Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 € 30 дней с момента бронирования: 30% 6 месяцев из резерва: 10% Сдача ключей: апрель или октябрь 2023 г. 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи Хотите узнать больше? Я приглашаю тебя ? памятные вещи вашей семьи в этом доме в Гран Алакант. Хотите организовать просмотр? Я буду более чем рад, что вы координируете это для вас  
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
€242,000
Сдача в: 2025
BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall, Рестораны, школы, аптеки, банки и La Marina. ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Apartments + 2 бани и 3 BD Townhouses Каждый дом спроектирован с великолепным видом на общие зоны с видом на бассейн и частные сады, улучшая природную среду, горизонт Бенидорма и некоторые объекты также имеют вид на море. BREEZE - это закрытое сообщество, построенное с превосходными качествами и прекрасной отделкой. Удобства Жилого: Частная открытая парковка Кладовки Ландшафтные садовые зоны Детская игровая площадка Общий бассейн Зона хранения цикла Буксиры и виллы имеют по желанию частный бассейн 55 км от аэропорта Удобства дома: Аэротермальная система для горячей воды Солнечные тепловые панели для поддержки электроснабжения А / С и нагреватель с тепловым насосом в комплекте Двойное остекление во всех окнах Предварительная установка для электромобиля Кухня оборудована стеклокерамической плитой, электрической духовкой и вытяжной плитой Моторизованные ставни с выключателем управления в спальнях и гостиной. Дата доставки: март 2025 Расположение: 45 минут езды от международного аэропорта, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны, 1 и ½ час от Валенсии и 35 минут от города Аликанте. КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах Цена и условия оплаты: 2 BD + 2 ванны с 72 м2 жилой площади + 43 м террасы - от 242.000 € 3 BD + 2 ванны с 83 м2 жилой площади + 52 м террасы - от 262.000 € 3 BD + 3 ванны, ТУАЛЫ: 176 мт 2 + 17 м террасы + 67 м частного сада - от 367.000 €   Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 € 30 дней с момента бронирования: 30% 6 месяцев из резерва: 10% Вручение ключей: март 2025 года: 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи ( IVA, нотариус и регистрация имущества, не включены ) Хотите узнать больше?  Позвоните мне, и я буду более чем рад предоставить дополнительную информацию  
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Испания
от
€285,000
Сдача в: 2023
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье в его самой чистой форме. Пляжи с теплой водой, золотые пески, приглашение заниматься спортом на открытом воздухе и морскими мероприятиями.  Пляжи гордо летают на СИНИМ ФЛАГЕ уже более 15 лет.  Это один из самых красивых пляжей Средиземноморской дуги с закатами, которые вы обязательно влюбитесь. Gran Alacant предлагает все услуги, такие как торговые центры, школы, аптеки, супермаркеты, автобусная остановка, парки, площади, террасы и кафе, отличные дороги и многое другое. Всего 12 бунгало, на выбор от 2 до 3 домов с спальнями, общественные бассейны, садовые зоны, частная парковка на 2 машины, детская зона в окружении идиллической обстановки для полноценного образа жизни.   Общее описание урбанизации: - Частная урбанизация, с очень хорошим местоположением и коммуникационными маршрутами. - железобетонная конструкция - Высококачественный нескользящий ректифицированный фарфоровый тротуар на прогулочных террасах домов. - Индивидуальные сады 25 мтс, для каждого дома - Общественные бассейны и садовые зоны - Парковка вне улицы     Внутреннее распределение бунгало: - 3 спальни + 2 ванные комнаты + 1 туалет. - Бронированные двери - Включает установку 2 кондиционеров с воздуховодами и решетками. - Горячая вода по аэротермальной системе - Встроенные шкафы Кухонные смесители из витрифицированного фарфора - Кухня с гранитной столешницей и техникой: духовка, индукционная керамическая плита и вытяжка - Светодиодное освещение в фасаде и саду - Мощеные садовые зоны в сочетании с керамогранитом и искусственной травой. Бунгало 3 спальни + 3 ванные комнаты: от 285.000 + НДС Нотариальные и регистрационные сборы не включены. ( оценивается в 3% от общей цены ) Расположение: Gran Alacant расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче. КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах. Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов. Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку. Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях: Процедуры NIE Открытие банковского счета в испанском банке Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги Обстановка вашего нового дома Покупка машины Страхование автомобиля Медицинское страхование Услуги по уборке и техническому обслуживанию Услуги по ремоделированию и многое другое Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…  Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов Хотите организовать посещение для получения дополнительной информации?  Свяжитесь со мной, и я буду рад организовать для вас посещение Gran Alacant, Аликанте.
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Orihuela, Испания
от
€195,000
Сдача в: 2023
Есть ощущение террасы?  AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой. Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками 2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы.  Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается. AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха.  Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка. PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом. Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно ) Уголки начинаются с 205.000 € + IVA Центры начинаются с 195.000 € + IVA ( Нотариус и регистрация имущества не включены ) Включите ключ: июль 2024 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 €  Условия оплаты: Резерв: 10: 000 € 30 дней из резерва: 20% + IVA 60 дней из резерва: 20% + IVA Нотариальная подпись: баланс + IVA Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года ) 1.    Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense 2.    Термический водонагреватель 3.    Внутренний и внешний осветительный пакет 4.    Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь 5.    Салон и столовая мебель и Smart TV 6.    Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах 7.    Настенные украшения, рулонные шторы и лампы 8.    Постельное белье и полотенца ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ: Бронированная входная дверь в собственность Кухонная мебель В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина Мебель для ванной комнаты и душевые кабины Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками Частный гараж на 1 машину Площадь услуг и удобств:   5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка 15 минут пешком: рестораны  5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары 10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии.  Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны.   КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен. Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов. Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку. Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях: Процедуры NIE Открытие банковского счета в испанском банке Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги Обстановка вашего нового дома Покупка машины Страхование автомобиля Медицинское страхование Услуги по уборке и техническому обслуживанию Услуги по ремоделированию и многое другое Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…   Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов  
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
€249,000
Сдача в: 2023
Премиум-местоположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.  Несравненный современный и современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами.  Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и воплощают в жизнь ваш Испанский Дом Мечты. Инновационный и универсальный уголок для совместной работы и кофе, прямо под вашим домом, позволяет вам иметь отдельную и независимую область для работы отдельно от вашего жилого пространства, так что вы можете оптимизировать свою производительность.  Наслаждайтесь круглогодичным средиземноморским стилем жизни в отеле, идеально подходящем для цифровых кочевников, в качестве дома для отдыха или в качестве инвестиций в аренду.     Курс мини-гольфа для бесконечных развлечений для всех возрастов также является большим преимуществом. Отличное расположение в урбанизации Эль Расо, в непосредственной близости от пляжей СИНИЙ ФЛАГ в Гуардамаре и соленого озера Лагуна Ла Мата. Поблизости производится обслуживание всех видов, супермаркет, ресторан и свежие продукты частных и государственных школ ( как местных, так и международных двуязычных )   Жилые удобства:   Закрытый комплекс Общественный бассейн и ландшафтные зоны Частная зона приема и совместной работы 24-часовой кофейный уголок Умный пост-офис Премиум Спа и Фитнес-центр будут наслаждаться круглый год Зарядное устройство для электромобилей Мини Поле для гольфа Детская игровая площадка на территории. Высокоскоростной оптоволоконный интернет     Квартира включает в себя: Выбрать апартаменты от 78,37 м2 или 80,30 м2 2 спальни + 2 ванные комнаты Полностью оборудованная кухня с техникой Высокий потолок с панорамными окнами. Большие террасы от 19 м2 до 56 м2. Гостиная Подземная парковка Сертификат A-Energy ( Минимальное потребление электроэнергии ) Солнечные панели и энергоэффективные решения достигают класса энергоэффективности А.   Сроки: Строительство начинается во втором квартале 2023 года, завершение этапа 1 ( зданий 1 и 2, бассейна, рабочего места, спа и парковки ) в IV квартале 2024 года. Забронируйте свой виртуальный тур сейчас! Цены, условия и положения: Квартиры от € 249 000 до € 319 000 плюс НДС, парковка включена. Резерв и депозит: 10000 € 1-й. Оплата: 50% Баланс: 50% по завершении строительства   Пожалуйста, найдите о ипотеке до 20 лет Бронирование может быть осуществлено путем первоначального депозита в размере 10.000 € оплаты в режиме онлайн, 40% при начале строительства и 60% при доставке. Ваше бронирование возвращается в течение первого месяца после его размещения. Ваша покупка защищена ГАРАНТИЕЙ БАНКА Расположение: La Marina расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче. КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах. Забронируйте виртуальный тур сейчас.  Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами на WhatsApp + 34618871478
Realting.com
Перейти