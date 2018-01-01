  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Querencia

Querencia

Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
;
Querencia
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Emtan Reflection
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€289,711
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€368,630
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€441,737
Жилой квартал MEDITERRA
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€304,185
Вы просматриваете
Querencia
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 8 NESTS VILLAS
Жилой квартал 8 NESTS VILLAS
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€487,632
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€92,311
Площадь 34–117 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 34-59m2 1+1 - 69m2 2+1 - 105-124 m2 3+1 - 161m2 2+1 - LOFT 185 3+1 - ЛОФТ 229м2 4+1 - ДУБЛЕКС 251м2 4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (300 М2) ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ТЕННИСНЫЙ КОРТ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС МИНИ-ГОЛЬФ ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА прокат велосипедов и квадроциклов ОХОТА НА РЫБУ КАЙТСЕРФИНГ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ РЕСТОРАН КАФЕ/БАР КИНЕМА ТУРКИШ ХАМАМ САУНА ПАРОВАЯ БАНЯ ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН МАССАЖНЫЕ КАБИНЫ УБОРКА ДОМА 7/24 SİTE SECURİTY ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛЯЖА АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для просмотра вживую
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€311,124
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из шести островов и располагает бассейном, спа-центром, тренажерным залом, баром, бизнес-центром, рестораном и кафе, детской игровой комнатой, парком, зонами отдыха. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка 36 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, в 3 минутах ходьбы от моря.
Realting.com
Перейти