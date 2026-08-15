Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости на Северном Кипре

;
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коммерческое помещение 345 м² в Северный Кипр
Коммерческое помещение 345 м²
Северный Кипр
Площадь 345 м²
Количество этажей 5
Сдаётся в аренду коммерческое помещение в самом центре Кирении (район Лиман), в 10 минутах о…
$9,421
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Коммерческое помещение 240 м² в Северный Кипр
Коммерческое помещение 240 м²
Северный Кипр
Площадь 240 м²
Количество этажей 5
Сдаётся в аренду коммерческое помещение в самом центре Кирении (район Лиман), в 10 минутах о…
$8,075
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти