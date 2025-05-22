Вилла Pearl Village

Спецификации Silver Pearls
Входной зал
Гостиная
Роскошная кухня
Столовая
Лестницы
1 спальня на первом этаже
1 Wc/Bathroom на первом этаже
2 спальни на первом этаже
1 Wc/Bathroom на первом этаже
Подогнанные шкафы в спальнях
Ванная комната, wc и гардеробная комната в главной спальне
Огромное количество вариантов в керамических плитках в ванной комнате и wc
Огромное количество вариантов на керамических плитках и ламинатном паркете на этажах
Большие террасы спереди и сзади
Просторные балконы
Алюминий с двойным остеклением Windows
Солнечная система нагрева воды
3 Тонны резервуаров для хранения воды с гидрофорной насосной системой
Натуральные стены из желтого камня с железными декоративными перилами
Частная парковка
Телефонные и телевизионные розетки во всех жилых комнатах
Необязательно:
Бассейн для купания
Система центрального отопления и инфраструктура
Кондиционер и инфраструктура
Белые товары
Место пожара