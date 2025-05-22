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Вилла Pearl Village

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,416
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26671
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Периволия Ту Трикому

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

О комплексе

Перевод
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Спецификации Silver Pearls

  • Входной зал

  • Гостиная

  • Роскошная кухня

  • Столовая

  • Лестницы

  • 1 спальня на первом этаже

  • 1 Wc/Bathroom на первом этаже

  • 2 спальни на первом этаже

  • 1 Wc/Bathroom на первом этаже

  • Подогнанные шкафы в спальнях

  • Ванная комната, wc и гардеробная комната в главной спальне

  • Огромное количество вариантов в керамических плитках в ванной комнате и wc

  • Огромное количество вариантов на керамических плитках и ламинатном паркете на этажах

  • Большие террасы спереди и сзади

  • Просторные балконы

  • Алюминий с двойным остеклением Windows

  • Солнечная система нагрева воды

  • 3 Тонны резервуаров для хранения воды с гидрофорной насосной системой

  • Натуральные стены из желтого камня с железными декоративными перилами

  • Частная парковка

  • Телефонные и телевизионные розетки во всех жилых комнатах

Необязательно:

  • Бассейн для купания

  • Система центрального отопления и инфраструктура

  • Кондиционер и инфраструктура

  • Белые товары

  • Место пожара

Местонахождение на карте

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр

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Вилла Pearl Village
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,416
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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