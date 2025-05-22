Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.

Отдельное свидетельство о праве собственности (титул) готово.
Нет никаких ограничений на покупку и оформление в 100% собственность для иностранцев, в отличие от всех соседних комплексов на этом побережье.
Это редкая возможность приобрести полностью готовый дом у моря с чистыми документами и гарантией безопасной сделки.
Полностью меблированная вилла площадью около 200 м² с пятью спальнями и отдельным участком земли 580 м² полностью готова для проживания. В доме уже есть вся необходимая мебель и техника, подключены коммуникации.
Вилла находится всего в 160 метрах от пляжа, до моря можно дойти пешком за пару минут. Каледжик это район в Искеле, который сейчас развивается очень быстро и становится одним из самых привлекательных для инвестиций.
Отличие Каледжика в том, что здесь предложение ограничено, а спрос очень высокий, поэтому объекты можно легко сдавать в аренду или выгодно перепродать.
Гостиная очень светлая и просторная, с высокими потолками и большими окнами, которые открывают вид на цветущий сад. Благодаря грамотному зонированию, здесь легко разместить большую компанию, при этом пространство остается свободным и просторным.
Кухня выполнена в пастельных оттенках и полностью оборудована: газовая плита, вытяжка, духовка, холодильник и посудомоечная машина. В коридоре предусмотрена постирочная зона со стиральной машиной и местом для хранения бытовых вещей.
На вилле установлены 6 кондиционеров воздуха.
В доме две ванные комнаты, обе светлые и аккуратные. В одной из них установлена ванна, в другой душ. Плюс есть отдельный гостевой туалет.
На вилле пять спален, каждая из которых оформлена по-своему и подходит для разных членов семьи или для гостей. Главная спальня светлая и уютная, здесь много света, а вид из окна на зелёный сад. Остальные спальни выдержаны в спокойных тонах, с кроватями и вместительными шкафами. Есть и детская с рабочим столом, полками и яркими деталями.
Расположение
В районе уже есть вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха: супермаркеты, рестораны, салоны красоты, аптеки, марина, строятся пятизвёздочные отели, планируется крупный парк развлечений и новый парк водных развлечений на берегу.
Характеристики виллы: