Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.

Отдельное свидетельство о праве собственности (титул) готово.

Нет никаких ограничений на покупку и оформление в 100% собственность для иностранцев, в отличие от всех соседних комплексов на этом побережье.

Это редкая возможность приобрести полностью готовый дом у моря с чистыми документами и гарантией безопасной сделки.



Полностью меблированная вилла площадью около 200 м² с пятью спальнями и отдельным участком земли 580 м² полностью готова для проживания. В доме уже есть вся необходимая мебель и техника, подключены коммуникации.



Вилла находится всего в 160 метрах от пляжа, до моря можно дойти пешком за пару минут. Каледжик это район в Искеле, который сейчас развивается очень быстро и становится одним из самых привлекательных для инвестиций.

Отличие Каледжика в том, что здесь предложение ограничено, а спрос очень высокий, поэтому объекты можно легко сдавать в аренду или выгодно перепродать.



Гостиная очень светлая и просторная, с высокими потолками и большими окнами, которые открывают вид на цветущий сад. Благодаря грамотному зонированию, здесь легко разместить большую компанию, при этом пространство остается свободным и просторным.



Кухня выполнена в пастельных оттенках и полностью оборудована: газовая плита, вытяжка, духовка, холодильник и посудомоечная машина. В коридоре предусмотрена постирочная зона со стиральной машиной и местом для хранения бытовых вещей.

На вилле установлены 6 кондиционеров воздуха.



В доме две ванные комнаты, обе светлые и аккуратные. В одной из них установлена ванна, в другой душ. Плюс есть отдельный гостевой туалет.



На вилле пять спален, каждая из которых оформлена по-своему и подходит для разных членов семьи или для гостей. Главная спальня светлая и уютная, здесь много света, а вид из окна на зелёный сад. Остальные спальни выдержаны в спокойных тонах, с кроватями и вместительными шкафами. Есть и детская с рабочим столом, полками и яркими деталями.

Расположение

В районе уже есть вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха: супермаркеты, рестораны, салоны красоты, аптеки, марина, строятся пятизвёздочные отели, планируется крупный парк развлечений и новый парк водных развлечений на берегу.

10 минут езды до Лонг Бич

20 минут езды до Фамагусты

40 минут езды до аэропорта Эрджан

45 минут езды до Никосии

60 минут езды до аэропорта Ларнаки

Характеристики виллы: