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  4. Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.

Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.

Богази, Северный Кипр
от
$404,643
BTC
4.8131432
ETH
252.2774118
USDT
400 063.8690191
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26488
ID новостройки на Realting
In CRM: 3349
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отдельное свидетельство о праве собственности (титул) готово.

Нет никаких ограничений на покупку и оформление в 100% собственность для иностранцев, в отличие от всех соседних комплексов на этом побережье.

Это редкая возможность приобрести полностью готовый дом у моря с чистыми документами и гарантией безопасной сделки.

Полностью меблированная вилла площадью около 200 м² с пятью спальнями и отдельным участком земли 580 м² полностью готова для проживания. В доме уже есть вся необходимая мебель и техника, подключены коммуникации.

Вилла находится всего в 160 метрах от пляжа, до моря можно дойти пешком за пару минут. Каледжик это район в Искеле, который сейчас развивается очень быстро и становится одним из самых привлекательных для инвестиций.

Отличие Каледжика в том, что здесь предложение ограничено, а спрос очень высокий, поэтому объекты можно легко сдавать в аренду или выгодно перепродать.

Гостиная очень светлая и просторная, с высокими потолками и большими окнами, которые открывают вид на цветущий сад. Благодаря грамотному зонированию, здесь легко разместить большую компанию, при этом пространство остается свободным и просторным.

Кухня выполнена в пастельных оттенках и полностью оборудована: газовая плита, вытяжка, духовка, холодильник и посудомоечная машина. В коридоре предусмотрена постирочная зона со стиральной машиной и местом для хранения бытовых вещей.
На вилле установлены 6 кондиционеров воздуха.

В доме две ванные комнаты, обе светлые и аккуратные. В одной из них установлена ванна, в другой душ. Плюс есть отдельный гостевой туалет.

На вилле пять спален, каждая из которых оформлена по-своему и подходит для разных членов семьи или для гостей. Главная спальня светлая и уютная, здесь много света, а вид из окна на зелёный сад. Остальные спальни выдержаны в спокойных тонах, с кроватями и вместительными шкафами. Есть и детская с рабочим столом, полками и яркими деталями.

Расположение

В районе уже есть вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха: супермаркеты, рестораны, салоны красоты, аптеки, марина, строятся пятизвёздочные отели, планируется крупный парк развлечений и новый парк водных развлечений на берегу.

  • 10 минут езды до Лонг Бич
  • 20 минут езды до Фамагусты
  • 40 минут езды до аэропорта Эрджан
  • 45 минут езды до Никосии
  • 60 минут езды до аэропорта Ларнаки

Характеристики виллы: 

  • Просторная и светлая гостиная с большими окнами
  • Кухня полностью оборудована
  • Обеденная зона с мягкими стульями
  • Высокие потолки
  • Пять спален, включая детскую
  • Встроенные шкафы в каждой спальне
  • Кладовое помещение
  • Стиральная машина в зоне хранения
  • Две полностью оборудованные ванные комнаты
  • Гостевой туалет
  • Окна с видом на сад
  • Покрытие пола керамической плиткой
  • Зелёный плодоносящий сад с деревьями
  • Крытая терраса для отдыха
  • Отдельное крытое парковочное место
  • Полностью меблирован
  • Подключены все коммуникации

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

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Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Богази, Северный Кипр
от
$404,643
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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