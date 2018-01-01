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Royal Sun Residence

Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€263,895
;
5
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Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра

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Royal Sun Residence
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€263,895
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Площадь 35–104 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 35 m2 1+1 - 44 м2 - 77 м2 1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Обслуживаемый пляж Открытые 5'.плавательные бассейны Хорошо оборудованный современный тренажерный зал Комнаты для занятий йогой и медитацией Wellness & SPA: сауна, парная, хаммам, джакузи и массажная терапия Крытый бассейн с подогревом Крио-сауна Центр функциональной медицины Центр красоты и антивозрастной терапии Современная диагностика и центр обследования Ландшафтные парки и сады Клуб серфинга и водных видов спорта Рестораны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Газиверене: Апартаменты с видом на море расположены в Газиверене в городе Лефке. Газиверен - один из самых престижных районов Северного Кипра. Этот район предлагает высокую инвестиционную ценность благодаря своей природной текстуре и виду на залив. Газиверен предлагает лучшие цитрусовые на Северном Кипре, высокие деревья хурмы, богатые средиземноморские вкусы, спокойный образ жизни и пляж длиной 36 км. Лефке - это различные учебные заведения, включая университеты, удобное транспортное сообщение и богатые природные уголки. Газиверен расположен недалеко от центров Лефке и Гюзельюрта.
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Сдача в: 2023
ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив, расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря! Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты  с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом - это настоящее украшение Северного Кипра. Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования. Инфраструктура комплекса: аквапарк (площадью 400м2) бассейны нескольких видов водные виды спорта, включая хранилище для инвентаря детский клуб спортивные зоны,фитнес центр как для групповых занятий так и для инд - ных расслабляющий СПА детский  Аква Клуб рестораны, бары, супермаркеты и т.д. Преимущества комплекса: гибкий план платежей  Первоначальный взнос на стройку 30% и на построенный 50% на все виды жилья Срок рассрочки на готовое 24мес., на стройку до 72 мес. гарантированная аренда 8% годовых до 3х лет на отдельные виды жилья. стандартный пакет комплектации квартиры. пакет по дизайнерской отделке за дополнительную плату.   Комплекс предлагает следующие апартаменты: Студия два вида планировок. С-2: салон + ниша, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. R-3 без ниши. 1+1 три вида планировок. Входит: салон, 1 спальня, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. 2+2 три  вида планировок. Входит: салон, 2 спальни, роскошная кухня, 2 ванных комнат,2 санузла, окна с двойным остеклением,терраса.   План оплаты на готовое жилье: 50% - первоначальный взнос 50% - беспроцентная рассрочка на 24 месяцев   План оплаты на строящееся жилье: 30% - первоначальный взнос 70% - беспроцентная рассрочка на срок до 80 месяцев в зависимости от срока готовности и вида жилья.  
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