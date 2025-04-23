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Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS

Спатарико, Северный Кипр
от
$124,263
от
$2,440/м²
BTC
1.4780789
ETH
77.4724340
USDT
122 856.5072742
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
31
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Описание Описание
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ID: 24989
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Спатарико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

ELYSIUM - это малоэтажный жилой комплекс класса люкс. Проект представляет собой закрытый микрорайон элитной недвижимости общей площадью 33 000 квадратных метров. На территории имеется охрана, курортная инфраструктура, тропический сад, стильный ландшафтный дизайн, декоративное освещение и лаундж-зоны.

Апартаменты ELYSIUM идеально подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Это превращает приобретенную недвижимость в удачную инвестицию, которая обеспечит высокий и гарантированный доход каждый месяц. Кроме того, вы получаете высокую рентабельность при перепродаже апартаментов - до 150%.

Жилой комплекс ELYSIUM находится на северо-востоке Кипра, в районе Искеле (Iskele). Это всего 50 км от международного аэропорта Эрджан (Ercan). Искеле считается самым перспективным регионом Северного Кипра для жизни и инвестиции.

Комплекс расположен в 850 метрах от пляжа Long Beach, вдали от городской суеты, но с легким доступом к торговым и развлекательным центрам. В непосредственной близости от жилого комплекса расположены две частные английские школы, больница и Восточно-Средиземноморский Университет.

Комплекс ELYSIUM представляет собой уникальный объект, где девелоперы уделили внимание каждой детали, чтобы создать наилучшие условия для своих жильцов. Здесь вы найдете все, что нужно для комфортной жизни:

  • Рестораны, бары и кафе для вкусного и разнообразного питания.
  • Два взрослых бассейна с зонтиками и лежаками, детский бассейн и аквапарк для развлечения всей семьи.
  • Сауна и зона барбекю для отдыха и релаксации.
  • Детская площадка и спортзал для активного образа жизни.
  • Супермаркет, где вы найдете все необходимое.
  • Электрогенератор, центральное отопление, спутниковое телевидение, интернет и круглосуточная охрана для вашего комфорта и безопасности.

И самое главное - в жаркую, солнечную погоду вам не придется идти до пляжа пешком. К вашим услугам комфортабельный бесплатный трансфер, который курсирует от жилого комплекса до моря в течение всего дня.

ЖК ELYSIUM предлагает широкий выбор апартаментов: студии, квартиры 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс с выходом на крышу, а также 3+1 дуплекс с выходом на крышу. Квартиры оснащены стеклопакетами, системами вентиляции, межкомнатными дверьми, керамическим напольным покрытием и ламинатом в спальнях. На кухне установлена каменная столешница, а в спальне - встроенные шкафы с зеркалами. Для тех, кто предпочитает более обособленную жизнь, предлагаются таунхаусы и виллы. Каждая вилла оборудована просторным балконом с видом на бассейн, собственным участком земли, полностью готовым санузлом, встроенным камином и прачечной. Для подогрева воды используются солнечные панели.

Местонахождение на карте

Спатарико, Северный Кипр

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Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Спатарико, Северный Кипр
от
$124,263
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