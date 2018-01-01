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Caesar Palm Jumeirah

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€123,335
;
5
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Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

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Caesar Palm Jumeirah
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€123,335
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Сдача в: 2025
Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра. Локация: - Боаз. В продаже имеются студии и апартаменты 1+1, апартаменты  2+1.    Находится в 100-200 м от песчаного пляжа с оснащенной инфраструктурой, пологим входом в воду и песчаным берегом. Из апартаментов комплекса открываются захватывающие виды на море и горы. Комплекс состоит из 7-ми домов. Апартаменты с полным оснащением в окружении садов и бассейнов и мест для свободного паркинга.   Большое внимание в комплексе уделено шикарному бассейну и ландшафтному дизайну, которые образуют собой форму гигантской пальмы, которая является визитной карточкой данного комплекса! Так как комплекс Пальма Джумейра находится в непосредственной близости с комплексом Лагуна и это комплексы одного застройщика, жители и гости комплекса могут без ограничений пользоваться инфраструктурами обоих комплексов, это и современный тренажерный зал, и ресторан, и аквапарк, а также все другие социальные зоны.   Готовность комплекса- июль 2025г. . План оплат:   1 000 у.е. - депозит  30 % - первый взнос   70% - до 84 мес. беспроцентная рассрочка 2 ВАРИАНТ  75% - первый взнос 75%   Кэшбэк 6% до готовности (2025 год) 2,5 года на внесенную сумму (либо выплачивается, либо в счет погашения)  25% - по готовности апартамента доплата от стоимости  И гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых/   3 ВАРИАНТ  40 % - первый взнос  20 % рассрочка без % до готовности (2025 год) 2,5 года 24 % - передается застройщику на три года под аренду  клиент ничего не оплачивает / застройщик самостоятельно погашает из арендных 16% оставшейся суммы без% рассрочка на  год (12 месяцев)/ Квартиры сдаются с ремонтом под ключ: - ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами - встроенная кухня (без техники) - проведена система под кондиционирование - кафель, ламинат, межкомнатные двери - окрашенные стены.
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Площадь 75–230 м²
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Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:   CP-787 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз Расстояние до моря -600 м Расстояние до Лефкоша - 75 км Аэропорт Эрджан - 55 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 65 м² - 117,000 GBP 2+1 - 80 м² - 144,000 GBP ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 220 м² - 380,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Ресторан Бассейны 1000 м2 Бар у бассейна Игровые площадки Турецкий хаммам Сауна Тренажерный зал Баскетбольная площадка Большая шахматная партия Охрана 24/7 Спортивные площадки Частная парковка Генератор Бесплатный электрический прокат скутеров АККОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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