Caesar Palm Jumeirah

Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра. Локация: - Боаз.
В продаже имеются студии и апартаменты 1+1, апартаменты 2+1.
Находится в 100-200 м от песчаного пляжа с оснащенной инфраструктурой, пологим входом в воду и песчаным берегом.
Из апартаментов комплекса открываются захватывающие виды на море и горы.
Комплекс состоит из 7-ми домов. Апартаменты с полным оснащением в окружении садов и бассейнов и мест для свободного паркинга.
Большое внимание в комплексе уделено шикарному бассейну и ландшафтному дизайну, которые образуют собой форму гигантской пальмы, которая является визитной карточкой данного комплекса! Так как комплекс Пальма Джумейра находится в непосредственной близости с комплексом Лагуна и это комплексы одного застройщика, жители и гости комплекса могут без ограничений пользоваться инфраструктурами обоих комплексов, это и современный тренажерный зал, и ресторан, и аквапарк, а также все другие социальные зоны.
Готовность комплекса- июль 2025г.
. План оплат:
1 000 у.е. - депозит 30 % - первый взнос 70% - до 84 мес. беспроцентная рассрочка
2 ВАРИАНТ 75% - первый взнос 75% Кэшбэк 6% до готовности (2025 год) 2,5 года на внесенную сумму (либо выплачивается, либо в счет погашения) 25% - по готовности апартамента доплата от стоимости И гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых/
3 ВАРИАНТ 40 % - первый взнос 20 % рассрочка без % до готовности (2025 год) 2,5 года 24 % - передается застройщику на три года под аренду клиент ничего не оплачивает / застройщик самостоятельно погашает из арендных 16% оставшейся суммы без% рассрочка на год (12 месяцев)/
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ: - ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами - встроенная кухня (без техники) - проведена система под кондиционирование - кафель, ламинат, межкомнатные двери - окрашенные стены.
ID ПРОЕКТА:
CP-787
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до Лефкоша - 75 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 65 м² - 117,000 GBP
2+1 - 80 м² - 144,000 GBP
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 220 м² - 380,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ресторан
Бассейны 1000 м2
Бар у бассейна
Игровые площадки
Турецкий хаммам
Сауна
Тренажерный зал
Баскетбольная площадка
Большая шахматная партия
Охрана 24/7
Спортивные площадки
Частная парковка
Генератор
Бесплатный электрический
прокат скутеров
АККОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.