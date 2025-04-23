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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU

Trikomo, Северный Кипр
от
$186,111
от
$2,986/м²
BTC
2.2137507
ETH
116.0321377
USDT
184 004.8445541
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
34
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Описание Описание
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ID: 25068
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

О комплексе

GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы.

Апартаменты GRAND SAPPHIRE BLU идеально подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Это превращает приобретенную недвижимость в удачную инвестицию, которая обеспечит высокий и гарантированный доход каждый месяц. Кроме того, вы получаете высокую рентабельность при перепродаже апартаментов - до 150%.

Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU находится на северо-востоке Кипра, в районе Искеле (Iskele). Это всего 50 км от международного аэропорта Эрджан (Ercan). Искеле считается самым перспективным регионом Северного Кипра для жизни и инвестиции. Комплекс расположен в 300 метрах от пляжа Long Beach, вдали от городской суеты, но с легким доступом к торговым и развлекательным центрам. В непосредственной близости от жилого комплекса расположены две частные английские школы, больница и Восточно-Средиземноморский Университет.

GRAND SAPPHIRE BLU был специально спроектирован так, чтобы охватить все элементы, необходимые для жизни на уровне 7 звезд. В нем предусмотрены продуманные общественные зоны и спокойные зеленые пространства, обеспечивающие идеальное сочетание социального взаимодействия и личного спокойствия.

Здесь вы найдете все, что нужно для комфортной жизни: Рестораны, бары и кафе для вкусного и разнообразного питания, 5-звездочный отель с казино, Пунта Кана - самый большой бассейн на острове, площадью 4000 м2, Аквапарк Кинотеатр под открытым небом, Детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, Фитнес-центр и SPA-зона, Корты для игры в падель-теннис, Парк для домашних животных.

Опыт роскоши в каждой детали. Квартиры премиум-класса воплощают в себе современный дизайн, высококлассные отделочные материалы и внимание к каждой детали. С фантастическим видом на море и просторными планировками, эти жилища предназначены для тех, кто ценит изысканный стиль и непревзойденный комфорт. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой высокого качества, кухонным гарнитуром, шкафами в спальнях, сантехникой, межкомнатными и входной дверьми.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$186,111
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