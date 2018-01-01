Kantara Beach

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €321,682

91 м² 1

Сдача в: 2023

ID: CP-619 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Центр города - 6 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 91m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Фитнес Тренажерный зал Спа Сауна Турецкая баня Йога Зоны для хоби Ресторан и кафе Бар Прачечная Услуги химчистки система "умный дом resepsiyon парковка охрана 7/24 внутренний бассейн Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.