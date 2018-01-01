Kantara Beach

ID: CP-619
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле
- Расстояние до моря -280 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Восточно-Средиземноморский университет - 15 км
- Центр города - 6 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 91m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Фитнес
Тренажерный зал
Спа
Сауна
Турецкая баня
Йога
Зоны для хоби
Ресторан и кафе
Бар
Прачечная
Услуги химчистки
система "умный дом
resepsiyon
парковка
охрана 7/24
внутренний бассейн
Условия оплаты:
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О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.