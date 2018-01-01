Courtyard Platinum

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €268,000

121–273 м² 5

Сдача в: 2025

ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1 m2 2 m2 3 m2 4 m2 5+1 - 496 m2 2+1 Дуплекс - 266 м2 4+1 Дуплекс - 327 м2 5+1 Дуплекс - 363-457 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Блок А (гостиница) - май 2025 г. Блок B - август 2025 г. Блок C - август 2026 г. Блок D - август 2026 г. ОСОБЕННОСТИ: Широкая открытая и закрытая платная автостоянка (вместимость 512 автомобилей) Пешеходные, беговые и велосипедные дорожки Парковка для инвалидов Обеспечение пожарной безопасности при проектировании Контролируемый въезд на территорию с круглосуточной охраной и шлагбаумом Центральный генератор 2 бассейна - взрослый и детский. Аквапарк, служба спасателей. Баскетбольная площадка, теннисный корт, мини-гольф Сауна, парная, массажные кабинеты, хамам, крытый бассейн, тренажерный зал, йога - пилатес Круглосуточная охрана и система камер видеонаблюдения Активные и развлекательные зоны (игровые автоматы / караоке / зал Playstation) Уборка помещений (услуги по сбору мусора) Арендуемые офисные услуги/рабочие зоны (компьютер, факс, Интернет и копирование документов) Инфирма Клуб здоровья Пункт проката велосипедов Безопасные, широкие детские игровые площадки Химчистка, прачечная и гладильная служба Парикмахерская и центр красоты / барбер Ясли и детский клуб (присмотр за детьми) Супермаркет Снэк-бар у бассейна Многофункциональный зал для проведения развлечений, праздников и конференций Ресторан "Day Time" и зал для завтраков Панорамный бар у бассейна Ресторан "Стейк Хаус" Сигарный бар Итальянский ресторан Ресторан "Китайская кухня и суши" Лобби-бар Кальян/кальян-бар Приемная и зона приветствия Система доступа к дверям с использованием карт. Оптоволоконный интернет и телевизионная инфраструктура Системы отопления и кондиционирования воздуха центрального канала Центральная система водонагрева Электрическая вешалка для полотенец подогрев полов в теплых помещениях Террасные бассейны частного пользования измеритель влажности, бесшумный вентилятор в ванной комнате Театр Амфи Велосипедная дорога Пешеходная дорожка Пункт обмена валюты О: Cyp- Long Beach Iskele В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.