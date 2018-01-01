Courtyard Platinum

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
121–273 м²
5
Сдача в: 2025
ID: CP-613
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле
- Расстояние до моря -50м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1 m2
2 m2
3 m2
4 m2
5+1 - 496 m2
2+1 Дуплекс - 266 м2
4+1 Дуплекс - 327 м2
5+1 Дуплекс - 363-457 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства:
Блок А (гостиница) - май 2025 г.
Блок B - август 2025 г.
Блок C - август 2026 г.
Блок D - август 2026 г.
ОСОБЕННОСТИ:
Широкая открытая и закрытая платная автостоянка (вместимость 512 автомобилей)
Пешеходные, беговые и велосипедные дорожки
Парковка для инвалидов
Обеспечение пожарной безопасности при проектировании
Контролируемый въезд на территорию с круглосуточной охраной и шлагбаумом
Центральный генератор
2 бассейна - взрослый и детский.
Аквапарк, служба спасателей.
Баскетбольная площадка, теннисный корт, мини-гольф
Сауна, парная, массажные кабинеты, хамам, крытый бассейн, тренажерный зал, йога - пилатес
Круглосуточная охрана и система камер видеонаблюдения
Активные и развлекательные зоны (игровые автоматы / караоке / зал Playstation)
Уборка помещений (услуги по сбору мусора)
Арендуемые офисные услуги/рабочие зоны (компьютер, факс, Интернет и копирование документов)
Инфирма
Клуб здоровья
Пункт проката велосипедов
Безопасные, широкие детские игровые площадки
Химчистка, прачечная и гладильная служба
Парикмахерская и центр красоты / барбер
Ясли и детский клуб (присмотр за детьми)
Супермаркет
Снэк-бар у бассейна
Многофункциональный зал для проведения развлечений, праздников и конференций
Ресторан "Day Time" и зал для завтраков
Панорамный бар у бассейна
Ресторан "Стейк Хаус"
Сигарный бар
Итальянский ресторан
Ресторан "Китайская кухня и суши"
Лобби-бар
Кальян/кальян-бар
Приемная и зона приветствия
Система доступа к дверям с использованием карт.
Оптоволоконный интернет и телевизионная инфраструктура
Системы отопления и кондиционирования воздуха центрального канала
Центральная система водонагрева
Электрическая вешалка для полотенец
подогрев полов в теплых помещениях
Террасные бассейны частного пользования
измеритель влажности, бесшумный вентилятор в ванной комнате
Театр Амфи
Велосипедная дорога
Пешеходная дорожка
Пункт обмена валюты
О: Cyp- Long Beach Iskele
В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.