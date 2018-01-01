Green Diamond Tower City

Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра

от €230,999

72–165 м² 3

Сдача в: 2026

ID: CP-717 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 72 m2 2+1 - GR Dublex 101 м2 2+1 Пентхаус - 142 м2 - 158 м2 3+1 - 165 m2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 358 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Домофонная система Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни. Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.