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Vineyard View

Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€315,527
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5
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Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра

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Vineyard View
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€315,527
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Площадь 125 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-757 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 115m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к заселению   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Сад  Открытая детская игровая площадка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, детским бассейном и детским клубом, тренажерным залом и спортивными площадками, супермаркетом, баром и рестораном, парковкой. Окончание строительства - май 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 45% - рассрочка без процентов до получения ключей 20% - в течение года после получения ключей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в 600 метрах от моря.
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Площадь 43–48 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2018
Застройщик: Edelweiss Saryap Insaat LTD
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016. Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апарт-комплекса, что подразумевает отдых уровня отеля 5* в наших апартаментах. Виды услуг Продажа квартир studio, 1+1, 2+1 Аренда жилья для отдыха на средиземном море Коммерческие партнёрские программы
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