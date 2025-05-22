  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Вилла Bella

Вилла Bella

Казафани, Северный Кипр
от
$1,93 млн
;
16
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26673
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Казафани

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

О комплексе

Основные преимущества Villa Bella:

  1. Превосходное расположение: Вилла находится всего в 1500 метрах от берега моря, что делает ее идеальным местом для любителей пляжного отдыха и активного образа жизни. Беллапаис — тихая и живописная деревня, но при этом она находится в непосредственной близости от оживленного города Кирения, где вы найдете множество ресторанов, магазинов и развлечений.
  2. Современный дизайн и большие площади: Вилла имеет площадь 295 квадратных метров и спроектирована с учетом комфорта и простора. Светлая и открытая планировка создает приятную атмосферу, а панорамные окна предоставляют захватывающие виды на горы и море. Просторная гостиная, кухня и столовая выходят на террасу у бассейна, предлагая идеальное место для семейных встреч и отдыха на свежем воздухе.
  3. Большой участок с бассейном: Вилла располагается на участке площадью 835 квадратных метров, который включает в себя красивый бассейн и просторные террасы. Здесь вы можете наслаждаться плаванием в бассейне в жаркие летние дни или расслабиться на террасе с чашкой кофе в прохладном зимнем утре.
  4. Качество и надежность: Строительство Villa Bella выполняется с использованием высококачественных материалов, гарантируя долговечность и надежность. Застройщик проекта обладает богатым опытом в финансовой и банковской сфере, что придает проекту стабильность и экономическую обоснованность.

Местонахождение на карте

Казафани, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
Вилла 4-комнатная просторная вилла на Кипре/Ени Бога
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$590,780
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Бахчелер
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$565,450
Вы просматриваете
Вилла Bella
Казафани, Северный Кипр
от
$1,93 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$1,02 млн
Год сдачи 2024
ID: CP-726 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -180M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 203 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: июль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад У…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Варианты отделки С отделкой
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
Агентство
Justreal
Оставить заявку
Вилла 5-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 5-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$642,800
Год сдачи 2023
ID: CP-698 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1300 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 320 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн П…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации