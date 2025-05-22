Вилла Bella

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Превосходное расположение: Вилла находится всего в 1500 метрах от берега моря, что делает ее идеальным местом для любителей пляжного отдыха и активного образа жизни. Беллапаис — тихая и живописная деревня, но при этом она находится в непосредственной близости от оживленного города Кирения, где вы найдете множество ресторанов, магазинов и развлечений.
Современный дизайн и большие площади: Вилла имеет площадь 295 квадратных метров и спроектирована с учетом комфорта и простора. Светлая и открытая планировка создает приятную атмосферу, а панорамные окна предоставляют захватывающие виды на горы и море. Просторная гостиная, кухня и столовая выходят на террасу у бассейна, предлагая идеальное место для семейных встреч и отдыха на свежем воздухе.
Большой участок с бассейном: Вилла располагается на участке площадью 835 квадратных метров, который включает в себя красивый бассейн и просторные террасы. Здесь вы можете наслаждаться плаванием в бассейне в жаркие летние дни или расслабиться на террасе с чашкой кофе в прохладном зимнем утре.
Качество и надежность: Строительство Villa Bella выполняется с использованием высококачественных материалов, гарантируя долговечность и надежность. Застройщик проекта обладает богатым опытом в финансовой и банковской сфере, что придает проекту стабильность и экономическую обоснованность.
Местонахождение на карте
Казафани, Северный Кипр
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ID: CP-726
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -180M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 203 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июль 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Автостоянка
Сад
У…
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа.
Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
ID: CP-698
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -1300 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 320 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
П…