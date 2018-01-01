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Vista Life

Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€240,948
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра

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Vista Life
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от
€240,948
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Площадь 34–117 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 34-59m2 1+1 - 69m2 2+1 - 105-124 m2 3+1 - 161m2 2+1 - LOFT 185 3+1 - ЛОФТ 229м2 4+1 - ДУБЛЕКС 251м2 4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (300 М2) ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ТЕННИСНЫЙ КОРТ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС МИНИ-ГОЛЬФ ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА прокат велосипедов и квадроциклов ОХОТА НА РЫБУ КАЙТСЕРФИНГ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ РЕСТОРАН КАФЕ/БАР КИНЕМА ТУРКИШ ХАМАМ САУНА ПАРОВАЯ БАНЯ ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН МАССАЖНЫЕ КАБИНЫ УБОРКА ДОМА 7/24 SİTE SECURİTY ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛЯЖА АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для просмотра вживую
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