  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Malibu 5

Жилой комплекс Malibu 5

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$258,557
НДС
BTC
3.0754851
ETH
161.1993237
USDT
255 631.3887557
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
25
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33297
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌴 Malibu 5 — премиальный прибрежный проект в Эсентепе, Северный Кипр

Malibu 5 — это эксклюзивная коллекция современных резиденций на первой линии Средиземного моря, где изысканная архитектура гармонично сочетается с природной красотой Северного Кипра. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, эстетику и высокий уровень жизни.

Расположенный в живописном районе Эсентепе, Malibu 5 предлагает идеальный баланс уединения, природы и удобной транспортной доступности.

 

📍 Локация

  • Регион: Эсентепе

  • Частный песчаный пляж

  • 40 минут до аэропорта Ercan

  • 75 минут до Larnaca Airport

  • Удобное сообщение с Киренией, Фамагустой и Никосией

 

🏗 О проекте

  • Всего апартаментов: 52

  • Блоков: 7 (уникальная архитектура каждого)

  • Современный дизайн с панорамным остеклением

  • Просторные балконы и продуманные планировки

  • Ландшафтные сады, пальмы и зелёные зоны

 

🏠 Типы апартаментов

  • Studio

  • 1+1

  • 2+1

Идеально подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций.

 

🏖 Инфраструктура и удобства

  • Большой бассейн с зоной отдыха 🌅

  • Частный пляж с белым песком

  • Зоны для загара и вечерних встреч

  • Просторные зелёные территории

  • Современные общественные пространства

  • Семейная и дружелюбная атмосфера 👨‍👩‍👧‍👦

 

🌿 Стиль жизни Malibu 5

Malibu 5 — это не просто жильё, а образ жизни:

  • утренние прогулки вдоль моря

  • закаты у бассейна

  • активный отдых и водные виды спорта

  • безопасная среда для детей

  • гармония уединения и комьюнити

Каждый элемент проекта продуман так, чтобы вы чувствовали спокойствие, эстетику и удовольствие от жизни.

 

💼 Инвестиционный потенциал

  • Высокий спрос на аренду

  • Престижная прибрежная локация

  • Современный формат курортной недвижимости

  • Отлично подходит для семейного отдыха и доходной аренды

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$72,797
Жилой комплекс Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$156,678
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$77,130
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Trikomo, Северный Кипр
от
$112,959
Жилой квартал Crown Park
Karavas, Северный Кипр
от
$125,387
Вы просматриваете
Жилой комплекс Malibu 5
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$258,557
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Показать все Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$137,222
Год сдачи 2026
CC Towers Iskele — современный жилой комплекс на Северном Кипре, всего в 1,5 км от песчаного пляжа. Этот проект привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для собственного комфорта или аренды. Специальные условия, такие как выгодные цены и беспроцентная рассрочка платежа до 8…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Показать все Жилой комплекс Hillside
Жилой комплекс Hillside
Аканту, Северный Кипр
от
$151,576
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
HILLSIDE - это клубный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения, так и технически важные объекты. Комплекс расположен в 500 метрах от моря в живописном районе TATLISU с потрясающими видами на море и на горы.  Tatlisu - очаровательная деревня, расположенная на …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Показать все Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Спатарико, Северный Кипр
от
$163,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
INFINITY - это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный компанией Isatis Construction который предлагает широкий выбор квартир с видом на море. Он расположен в 450 метрах от захватывающего дух пляжа Лонг-Бич, который является прекрасным местом для спокойной жизни или прос…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации