Жилой комплекс Malibu 5

🌴 Malibu 5 — премиальный прибрежный проект в Эсентепе, Северный Кипр
Malibu 5 — это эксклюзивная коллекция современных резиденций на первой линии Средиземного моря, где изысканная архитектура гармонично сочетается с природной красотой Северного Кипра. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, эстетику и высокий уровень жизни.
Расположенный в живописном районе Эсентепе, Malibu 5 предлагает идеальный баланс уединения, природы и удобной транспортной доступности.
📍 Локация
Регион: Эсентепе
Частный песчаный пляж
40 минут до аэропорта Ercan
75 минут до Larnaca Airport
Удобное сообщение с Киренией, Фамагустой и Никосией
🏗 О проекте
Всего апартаментов: 52
Блоков: 7 (уникальная архитектура каждого)
Современный дизайн с панорамным остеклением
Просторные балконы и продуманные планировки
Ландшафтные сады, пальмы и зелёные зоны
🏠 Типы апартаментов
Studio
1+1
2+1
Идеально подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций.
🏖 Инфраструктура и удобства
Большой бассейн с зоной отдыха 🌅
Частный пляж с белым песком
Зоны для загара и вечерних встреч
Просторные зелёные территории
Современные общественные пространства
Семейная и дружелюбная атмосфера 👨👩👧👦
🌿 Стиль жизни Malibu 5
Malibu 5 — это не просто жильё, а образ жизни:
утренние прогулки вдоль моря
закаты у бассейна
активный отдых и водные виды спорта
безопасная среда для детей
гармония уединения и комьюнити
Каждый элемент проекта продуман так, чтобы вы чувствовали спокойствие, эстетику и удовольствие от жизни.
💼 Инвестиционный потенциал
Высокий спрос на аренду
Престижная прибрежная локация
Современный формат курортной недвижимости
Отлично подходит для семейного отдыха и доходной аренды