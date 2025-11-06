Жилой комплекс Malibu 5

🌴 Malibu 5 — премиальный прибрежный проект в Эсентепе, Северный Кипр

Malibu 5 — это эксклюзивная коллекция современных резиденций на первой линии Средиземного моря, где изысканная архитектура гармонично сочетается с природной красотой Северного Кипра. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, эстетику и высокий уровень жизни.

Расположенный в живописном районе Эсентепе, Malibu 5 предлагает идеальный баланс уединения, природы и удобной транспортной доступности.

📍 Локация

Регион: Эсентепе

Частный песчаный пляж

40 минут до аэропорта Ercan

75 минут до Larnaca Airport

Удобное сообщение с Киренией, Фамагустой и Никосией

🏗 О проекте

Всего апартаментов: 52

Блоков: 7 (уникальная архитектура каждого)

Современный дизайн с панорамным остеклением

Просторные балконы и продуманные планировки

Ландшафтные сады, пальмы и зелёные зоны

🏠 Типы апартаментов

Studio

1+1

2+1

Идеально подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций.

🏖 Инфраструктура и удобства

Большой бассейн с зоной отдыха 🌅

Частный пляж с белым песком

Зоны для загара и вечерних встреч

Просторные зелёные территории

Современные общественные пространства

Семейная и дружелюбная атмосфера 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Стиль жизни Malibu 5

Malibu 5 — это не просто жильё, а образ жизни:

утренние прогулки вдоль моря

закаты у бассейна

активный отдых и водные виды спорта

безопасная среда для детей

гармония уединения и комьюнити

Каждый элемент проекта продуман так, чтобы вы чувствовали спокойствие, эстетику и удовольствие от жизни.

💼 Инвестиционный потенциал