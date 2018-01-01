BELLAPAIS VILLAS

Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

от €111,896

50–100 м² 15

Сдача в: 2024

ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы. Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой: Общий бассейн Генератор Панорамные окна с двойными стеклопакетами Стеклянное остекление балкона Готовые выходы для установки кондиционера воздуха Накопительный бак для воды Система солнечного обогрева воды Автомобильная парковка Детская площадка Зона барбекю Озеленение и ландшафтный дизайн Видеонаблюдение Шлакбаум Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика! Просторная гостиная с балконом Кухня со встроенной мебелью высокого качества Спальни со встроенными шкафами Полностью оборудованная ванная комната Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате В спальнях используется паркетная доска Качественная сантехника, Встраиваемые шкафы Выводы под кондиционеры Панорамное остекление Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости: Супермаркет - 1 мин. Аптека - 2 мин. Заправочная станция - 3 мин. Ресторан - 5 мин. Necat British college - 15 мин. Банкоматы - 7 мин. Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин. Пляж sunas - 10 мин. Спа комплекс - 7 мин. Спортзал - 7 мин. Почта - 10 мин. Муниципалитет- 10 мин. Пекарня - 5 мин. Сдача комплекса- сентябрь 2024 год. Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1 Комфортная система оплаты: 2000 GBP депозит 50% оплата при подписании контракта 25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально) 25% оплата при передаче ключей Дополнительная информация 15 минут езды до центра Кирении 30 минут езды до Никосии 45 минут езды до аэропорта Эрджан 120 минут езды до аэропорта Ларнака * Общий бассейн * Генератор * Просторная гостиная с балконом * Кухня со встроенной мебелью высокого качества * Спальни со встроенными шкафами * Полностью оборудованная ванная комната * Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате * В спальнях используется паркетная доска * Панорамные окна с двойными стеклопакетами * Стеклянное остекление балкона * Готовые выходы для установки кондиционера воздуха * Накопительный бак для воды * Система солнечного обогрева воды * Автомобильная парковка * Детская площадка * Озеленение и ландшафтный дизайн