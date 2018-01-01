BELLAPAIS VILLAS

ELITE LIFE
Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем.
Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.
Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:
Общий бассейн
Генератор
Панорамные окна с двойными стеклопакетами
Стеклянное остекление балкона
Готовые выходы для установки кондиционера воздуха
Накопительный бак для воды
Система солнечного обогрева воды
Автомобильная парковка
Детская площадка
Зона барбекю
Озеленение и ландшафтный дизайн
Видеонаблюдение
Шлакбаум
Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика!
Просторная гостиная с балконом
Кухня со встроенной мебелью высокого качества
Спальни со встроенными шкафами
Полностью оборудованная ванная комната
Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
В спальнях используется паркетная доска
Качественная сантехника,
Встраиваемые шкафы
Выводы под кондиционеры
Панорамное остекление
Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:
Супермаркет - 1 мин.
Аптека - 2 мин.
Заправочная станция - 3 мин.
Ресторан - 5 мин.
Necat British college - 15 мин.
Банкоматы - 7 мин.
Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин.
Пляж sunas - 10 мин.
Спа комплекс - 7 мин.
Спортзал - 7 мин.
Почта - 10 мин.
Муниципалитет- 10 мин.
Пекарня - 5 мин.
Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.
Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1
Комфортная система оплаты:
2000 GBP депозит
50% оплата при подписании контракта
25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)
25% оплата при передаче ключей
Дополнительная информация
15 минут езды до центра Кирении
30 минут езды до Никосии
45 минут езды до аэропорта Эрджан
120 минут езды до аэропорта Ларнака
* Общий бассейн
* Генератор
* Просторная гостиная с балконом
* Кухня со встроенной мебелью высокого качества
* Спальни со встроенными шкафами
* Полностью оборудованная ванная комната
* Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
* В спальнях используется паркетная доска
* Панорамные окна с двойными стеклопакетами
* Стеклянное остекление балкона
* Готовые выходы для установки кондиционера воздуха
* Накопительный бак для воды
* Система солнечного обогрева воды
* Автомобильная парковка
* Детская площадка
* Озеленение и ландшафтный дизайн
Резиденция располагает большим бассейном, спа-центром, тренажерным залом, детской площадкой, рестораном и баром на крыше.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка на 24 месяцев
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от лучших пляжей и всей необходимой инфраструктуры.