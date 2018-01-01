  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. MODA KENT

MODA KENT

Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанка
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€109,604
Жилой квартал Dolce Vita
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€166,369
Жилой квартал Natulux
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€218,000
Жилой квартал Sunland (Karsiyaka)
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€453,211
Жилой квартал ЖК Кристалл
Тумвоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€135,000
Вы просматриваете
MODA KENT
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€134,633
Площадь 75–230 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:   CP-787 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз Расстояние до моря -600 м Расстояние до Лефкоша - 75 км Аэропорт Эрджан - 55 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 65 м² - 117,000 GBP 2+1 - 80 м² - 144,000 GBP ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 220 м² - 380,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Ресторан Бассейны 1000 м2 Бар у бассейна Игровые площадки Турецкий хаммам Сауна Тренажерный зал Баскетбольная площадка Большая шахматная партия Охрана 24/7 Спортивные площадки Частная парковка Генератор Бесплатный электрический прокат скутеров АККОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€111,896
Площадь 50–100 м²
15 объектов 15
Сдача в: 2024
Застройщик: DINDI GROUP
ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.   Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:  Общий бассейн Генератор  Панорамные окна с двойными стеклопакетами Стеклянное остекление балкона Готовые выходы для установки кондиционера воздуха Накопительный бак для воды Система солнечного обогрева воды  Автомобильная парковка Детская площадка Зона барбекю Озеленение и ландшафтный дизайн Видеонаблюдение Шлакбаум   Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика! Просторная гостиная с балконом Кухня со встроенной мебелью высокого качества Спальни со встроенными шкафами  Полностью оборудованная ванная комната Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате В спальнях используется паркетная доска  Качественная сантехника, Встраиваемые шкафы Выводы под кондиционеры Панорамное остекление      Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:  Супермаркет - 1 мин. Аптека - 2 мин. Заправочная станция - 3 мин. Ресторан - 5 мин. Necat British college - 15 мин.  Банкоматы - 7 мин.  Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин. Пляж sunas  - 10 мин.  Спа комплекс - 7 мин.  Спортзал - 7 мин.  Почта - 10 мин. Муниципалитет- 10 мин.  Пекарня - 5 мин.    Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.  Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1    Комфортная система оплаты: 2000  GBP депозит  50% оплата при подписании контракта  25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)  25% оплата при передаче ключей    Дополнительная информация 15 минут езды до центра Кирении 30 минут езды до Никосии 45 минут езды до аэропорта Эрджан 120 минут езды до аэропорта Ларнака   * Общий бассейн * Генератор  * Просторная гостиная с балконом * Кухня со встроенной мебелью высокого качества * Спальни со встроенными шкафами  * Полностью оборудованная ванная комната * Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате * В спальнях используется паркетная доска  * Панорамные окна с двойными стеклопакетами * Стеклянное остекление балкона * Готовые выходы для установки кондиционера воздуха * Накопительный бак для воды * Система солнечного обогрева воды  * Автомобильная парковка * Детская площадка * Озеленение и ландшафтный дизайн
Realting.com
Перейти