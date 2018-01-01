ID ПРОЕКТА:
CP-787
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до Лефкоша - 75 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 65 м² - 117,000 GBP
2+1 - 80 м² - 144,000 GBP
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 220 м² - 380,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ресторан
Бассейны 1000 м2
Бар у бассейна
Игровые площадки
Турецкий хаммам
Сауна
Тренажерный зал
Баскетбольная площадка
Большая шахматная партия
Охрана 24/7
Спортивные площадки
Частная парковка
Генератор
Бесплатный электрический
прокат скутеров
АККОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
ELITE LIFE
Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем.
Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.
Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:
Общий бассейн
Генератор
Панорамные окна с двойными стеклопакетами
Стеклянное остекление балкона
Готовые выходы для установки кондиционера воздуха
Накопительный бак для воды
Система солнечного обогрева воды
Автомобильная парковка
Детская площадка
Зона барбекю
Озеленение и ландшафтный дизайн
Видеонаблюдение
Шлакбаум
Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика!
Просторная гостиная с балконом
Кухня со встроенной мебелью высокого качества
Спальни со встроенными шкафами
Полностью оборудованная ванная комната
Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
В спальнях используется паркетная доска
Качественная сантехника,
Встраиваемые шкафы
Выводы под кондиционеры
Панорамное остекление
Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:
Супермаркет - 1 мин.
Аптека - 2 мин.
Заправочная станция - 3 мин.
Ресторан - 5 мин.
Necat British college - 15 мин.
Банкоматы - 7 мин.
Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин.
Пляж sunas - 10 мин.
Спа комплекс - 7 мин.
Спортзал - 7 мин.
Почта - 10 мин.
Муниципалитет- 10 мин.
Пекарня - 5 мин.
Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.
Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1
Комфортная система оплаты:
2000 GBP депозит
50% оплата при подписании контракта
25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)
25% оплата при передаче ключей
Дополнительная информация
15 минут езды до центра Кирении
30 минут езды до Никосии
45 минут езды до аэропорта Эрджан
120 минут езды до аэропорта Ларнака
* Общий бассейн
* Генератор
* Просторная гостиная с балконом
* Кухня со встроенной мебелью высокого качества
* Спальни со встроенными шкафами
* Полностью оборудованная ванная комната
* Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
* В спальнях используется паркетная доска
* Панорамные окна с двойными стеклопакетами
* Стеклянное остекление балкона
* Готовые выходы для установки кондиционера воздуха
* Накопительный бак для воды
* Система солнечного обогрева воды
* Автомобильная парковка
* Детская площадка
* Озеленение и ландшафтный дизайн