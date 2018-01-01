Ardem Avangart Plus

ID ПРОЕКТА:
CP-793
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 85 м² - 160,000 GBP
3+1 - 120 м² - 175,000 GBP
Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ
✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
🔅 Тренажёрный зал
🔅 Многоступенчатые бассейны
🔅 СПА
🔅 Сауна
🔅 Бар в бассейне
🔅 Кинотеатр на открытом воздухе
🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе
🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
📌 Высота потолков 3.1 м
📌 Система кондиционирования VRF
📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)
👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас.
💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£
Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£
🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:
5 000£ - Резервационный депозит
35% - При подписании договора
15% - После завершения фундаментов
15% - После завершения каркаса
15% - После завершения оштукатуривания стен
15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ
5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей
🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г.
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