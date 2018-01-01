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Ardem Avangart Plus

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Ardem Avangart Plus
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
€184,097
Площадь 95–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-793 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м² - 160,000 GBP 3+1 - 120 м² - 175,000 GBP Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Жилой комплекс Magic View
Жилой комплекс Magic View
Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,950
Сдача в: 2024
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ ✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔅 Тренажёрный зал  🔅 Многоступенчатые бассейны  🔅 СПА  🔅 Сауна  🔅 Бар в бассейне  🔅 Кинотеатр на открытом воздухе  🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе 🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:  📌 Высота потолков 3.1 м  📌 Система кондиционирования VRF  📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)  👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас. 💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£  Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£ 🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  5 000£ - Резервационный депозит  35% - При подписании договора  15% - После завершения фундаментов   15% - После завершения каркаса  15% - После завершения оштукатуривания стен  15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ  5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей 🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г. Звоните прямо сейчас 
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