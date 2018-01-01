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Catalkoy Lotus Homes

Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€401,579
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра

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Catalkoy Lotus Homes
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€401,579
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Площадь 89 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 м2 - 125 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь, 2025   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  парковка приёмная   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
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