Catalkoy Lotus Homes

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €226,916

89 м² 1

Сдача в: 2025

ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 м2 - 125 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь, 2025 ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн парковка приёмная Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.