Catalkoy Lotus Homes

ID: CP-683
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле
- Расстояние до моря -500M
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 81 м2 - 125 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Июнь, 2025
ФАКУЛЬТЕТЫ:
бассейн
парковка
приёмная
Условия оплаты:
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О Кипре/Бахселере
Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.