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Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas

Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$549,129
;
14
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ID: 26705
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Георгиос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

О комплексе

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Караогланолу Виллы – это эксклюзивное предложение для тех, кто мечтает о современном жилье на прекрасном острове Кипр. Этот уникальный комплекс состоит всего из 6 вилл под ключ, предлагающих высокий уровень комфорта и доступности ко всем необходимым удобствам. Расположенные в оживленном районе, недалеко от ресторанов, развлекательных заведений и моря, виллы Караогланолу предназначены для удовлетворения самых изысканных вкусов.

Каждая из этих элегантных двухэтажных резиденций имеет 3 спальни и предлагает уникальную возможность жить в комфортабельном и современном доме с отличным расположением. Жители могут пользоваться всеми преимуществами расположения в непосредственной близости от ресторанов, казино и пляжей, всего в нескольких шагах от их дома.

Современная архитектура вилл позволяет жить в помещении и на открытом воздухе благодаря просторным интерьерам с открытой концепцией, которые легко сливаются в солнечные патио и веранды. Комплекс также расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа, общественного транспорта и повседневных удобств.

Дополнительные преимущества вилл Караогланолу включают высококачественную отделку с использованием импортных материалов, каменных поверхностей и стильных осветительных приборов. Дома полностью оборудованы встроенной мебелью, осветительными приборами и даже зоной барбекю на крыше, готовой к использованию без лишних хлопот.

Также при желании можно дополнительно установить бассейн во внутреннем дворе виллы. Кухонный набор можно выбрать по желанию покупателя и установить после покупки недвижимости. Каждая вилла имеет ванную комнату на каждом этаже и террасу на третьем этаже, откуда открывается потрясающий вид на горы и море.

Караогланолу Виллы предлагают отличные возможности как для тех, кто ищет постоянное место жительства, так и для инвесторов, желающих получить доход за счет аренды и перепродажи. Район Караоланолу восхищает своей природой, сосновыми лесами и панорамным видом на Средиземное море. Регион также является домом для ГАУ, ресторанов, магазинов и всех необходимых объектов инфраструктуры. Караогланолу Виллы предлагают идеальное сочетание спокойствия и доступности, что делает их выгодным вложением как для личного пользования, так и для инвестиций.

Местонахождение на карте

Агиос Георгиос, Северный Кипр

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Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$549,129
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