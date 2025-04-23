  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой

Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой

Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
BTC
8.1613450
ETH
427.7709859
USDT
678 363.2130269
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25518
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Город
    Agios Epiktitos

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой

Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение.

Основные характеристики:

  • 4 просторные спальни

  • 6 санузлов

  • Собственный бассейн 17 м²

  • Хаммам и финская сауна

  • Просторная терраса с зоной барбекю

  • Парковка на 2 автомобиля

  • Солнечные панели и дизельный генератор

Интерьер и отделка:

  • Изысканная итальянская мебель

  • Натуральный мрамор в отделке полов и ванных комнат

  • Полная бытовая техника в комплекте

  • Премиальный дизайн и продуманная планировка

Расположение и преимущества:

  • Живописный район Чаталкой – идеальное сочетание природы и инфраструктуры

  • Близость к городским удобствам – магазины, рестораны, школы

  • Респектабельное окружение и высокий уровень жизни

Этот дом создан для тех, кто мечтает о современном и комфортном пространстве, где можно наслаждаться уединением и роскошью.

📞 Свяжитесь с нами, чтобы узнать все подробности и записаться на просмотр

Местонахождение на карте

Agios Epiktitos, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
Все новости
Похожие комплексы
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$893,154
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Ватилакас, Северный Кипр
от
$968,349
Вилла Удивительная 3-комнатная вилла на Кипре/Магуза
Воколида, Северный Кипр
от
$242,533
Вилла Esenete 55
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$449,857
Вы просматриваете
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$573,783
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 390 м²
1 объект недвижимости 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря ! 🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря! О проекте 🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$963,836
Год сдачи 2024
1 объект недвижимости 1
ID: CP-710 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 195 м2 + терраса 93 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН ПРИВАТНЫЙ…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Богази, Северный Кипр
от
$136,150
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 53–75 м²
2 объекта недвижимости 2
Разработка Four Vision была основана в 2017 году четырьмя семейными предприятиями, которые работают в строительном секторе в Турецкой Республике Северного Кипра более 30 лет. Цель состоит в том, чтобы начать путь к созданию более престижных жилищных проектов на острове Кипр путем слияния 4 к…
Застройщик
Recaioğlu Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
14.11.2023
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
Показать все публикации