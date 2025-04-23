Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой

Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой

Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение.

Основные характеристики:

4 просторные спальни

6 санузлов

Собственный бассейн 17 м²

Хаммам и финская сауна

Просторная терраса с зоной барбекю

Парковка на 2 автомобиля

Солнечные панели и дизельный генератор

Интерьер и отделка:

Изысканная итальянская мебель

Натуральный мрамор в отделке полов и ванных комнат

Полная бытовая техника в комплекте

Премиальный дизайн и продуманная планировка

Расположение и преимущества:

Живописный район Чаталкой – идеальное сочетание природы и инфраструктуры

Близость к городским удобствам – магазины, рестораны, школы

Респектабельное окружение и высокий уровень жизни

Этот дом создан для тех, кто мечтает о современном и комфортном пространстве, где можно наслаждаться уединением и роскошью.

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