Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой

Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение.
Основные характеристики:
4 просторные спальни
6 санузлов
Собственный бассейн 17 м²
Хаммам и финская сауна
Просторная терраса с зоной барбекю
Парковка на 2 автомобиля
Солнечные панели и дизельный генератор
Интерьер и отделка:
Изысканная итальянская мебель
Натуральный мрамор в отделке полов и ванных комнат
Полная бытовая техника в комплекте
Премиальный дизайн и продуманная планировка
Расположение и преимущества:
Живописный район Чаталкой – идеальное сочетание природы и инфраструктуры
Близость к городским удобствам – магазины, рестораны, школы
Респектабельное окружение и высокий уровень жизни
Этот дом создан для тех, кто мечтает о современном и комфортном пространстве, где можно наслаждаться уединением и роскошью.
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