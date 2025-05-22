Жилой комплекс Caesar Cliff

Caesar Cliff расположен в поселке Эсентепе, Кирения. Климат типичный для средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима.
✓ 26 км езды от Кирении, от центра города
✓ 7 км езды до поля для гольфа, самого
большого на Кипре
✓ 46 км езды до аэропорта Эрджан
✓ 32 км езды до гор Бешпармак
✓ 55 км езды до Фамагусты, древнего
города
✓ 5 км езды до пляжа Тертл Бэй
✓ 56 км езды от Лефкоши, столицы
✓ 2.5 км езды от поселка Эсентепе
Caesar Cliff - это современный жилой комплекс, предлагающий двухэтажные виллы и апартаменты.
Расположенный в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы, Caesar Cliff - идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.
ИНФРАСТРУКТУРА: