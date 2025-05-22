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Жилой комплекс Caesar Cliff

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,769
BTC
1.9004238
ETH
99.6093354
USDT
157 961.4116437
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
32
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Описание Описание
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ID: 26630
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Caesar Cliff расположен в поселке Эсентепе, Кирения. Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима.


✓ 26 км езды от Кирении, от центра города
✓ 7 км езды до поля для гольфа, самого
большого на Кипре
✓ 46 км езды до аэропорта Эрджан
✓ 32 км езды до гор Бешпармак
✓ 55 км езды до Фамагусты, древнего
города
✓ 5 км езды до пляжа Тертл Бэй
✓ 56 км езды от Лефкоши, столицы
✓ 2.5 км езды от поселка Эсентепе

Caesar Cliff - это современный жилой комплекс, предлагающий двухэтажные виллы и апартаменты.

Расположенный в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы, Caesar Cliff - идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.

ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Тренажерный Зал / Спортивная площадка
  • Крытый и Открытые Бассейны
  • Детская Площадка
  • Теннисный Корт
  • Велосипедная Дорожка
  • Ресторан
  • Супермаркет
  • Зоны Барбекю
  • Пляжный Бар
  • Мини-Гольф
  • Сауна
  • Бар

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,769
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