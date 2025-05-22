Жилой комплекс Caesar Cliff

Caesar Cliff расположен в поселке Эсентепе, Кирения. Климат типичный для средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима.



✓ 26 км езды от Кирении, от центра города

✓ 7 км езды до поля для гольфа, самого

большого на Кипре

✓ 46 км езды до аэропорта Эрджан

✓ 32 км езды до гор Бешпармак

✓ 55 км езды до Фамагусты, древнего

города

✓ 5 км езды до пляжа Тертл Бэй

✓ 56 км езды от Лефкоши, столицы

✓ 2.5 км езды от поселка Эсентепе

Caesar Cliff - это современный жилой комплекс, предлагающий двухэтажные виллы и апартаменты.

Расположенный в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы, Caesar Cliff - идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.

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