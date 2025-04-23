Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье

Добро пожаловать в ALOHA BEACH RESORT – эксклюзивный жилой комплекс на первой береговой линии Средиземного моря в живописном районе Татлысу. Этот роскошный проект сочетает в себе природную гармонию, премиальный комфорт и инновационные технологии, создавая уникальную атмосферу для жизни и отдыха.

🌿 Архитектура и Пространство

На территории более 70 000 м² расположены изысканные виллы, просторные бунгало и элегантные апартаменты, каждые из которых продуманы до мельчайших деталей.

Апартаменты с садом и пентхаусы 1+1

Лофт-пентхаусы 2+1

Бунгало 2+1 и 3+1

Роскошные виллы 5+1 с просторными террасами и панорамными видами

Все резиденции выполнены в современном средиземноморском стиле, с натуральными материалами, панорамными окнами и просторными террасами, создавая ощущение абсолютной свободы и уединённости.

🏝 Преимущества и удобства

ALOHA BEACH RESORT – это не просто жильё, а настоящий курорт с 5-звёздной инфраструктурой:

✔ Собственный песчаный пляж и пляжный кинотеатр

✔ Уникальные бассейны с водным и световым шоу

✔ Подогреваемый крытый бассейн

✔ Премиальный СПА-центр с сауной, хамамом и массажными кабинетами

✔ Ресторан высокой кухни и Pool Bar

✔ Современный фитнес-центр и спортивные площадки

✔ Круглосуточный ресепшн и сервис 5★ уровня

✔ Ландшафтные зоны отдыха и прогулочные аллеи

✔ Трансфер до гольф-клуба и супермаркета

💎 Эталон качества и стиля

Каждая резиденция оснащена премиальной отделкой и мебелью с возможностью выбора:

Полностью укомплектованный вариант с дизайнерской мебелью и бытовой техникой

Опция без мебели с экономией до 20 000 фунтов

В интерьерах использованы:

✨ Натуральный камень и фарфоровая плитка

✨ Элегантные натяжные потолки с LED-подсветкой

✨ Двойные алюминиевые стеклопакеты

✨ Дизайнерская кухня с гранитными столешницами

✨ ABB-система «Умный дом» и карточный доступ

📅 Гибкие условия оплаты

✔ Первоначальный взнос – 35%

✔ Рассрочка 65% – равными платежами с января 2024 до сдачи комплекса (декабрь 2026)

🌊 Идеальное расположение

🏖 1 км до лучших пляжей Татлысу

🏙 8 км до исторической Фамагусты

✈ 40 км до международного аэропорта Эрджан

ALOHA BEACH RESORT – это больше, чем жильё. Это символ утончённого вкуса, комфорта и настоящего средиземноморского образа жизни.

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и забронировать вашу резиденцию мечты!