Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье

Добро пожаловать в ALOHA BEACH RESORT – эксклюзивный жилой комплекс на первой береговой линии Средиземного моря в живописном районе Татлысу. Этот роскошный проект сочетает в себе природную гармонию, премиальный комфорт и инновационные технологии, создавая уникальную атмосферу для жизни и отдыха.
🌿 Архитектура и Пространство
На территории более 70 000 м² расположены изысканные виллы, просторные бунгало и элегантные апартаменты, каждые из которых продуманы до мельчайших деталей.
Апартаменты с садом и пентхаусы 1+1
Лофт-пентхаусы 2+1
Бунгало 2+1 и 3+1
Роскошные виллы 5+1 с просторными террасами и панорамными видами
Все резиденции выполнены в современном средиземноморском стиле, с натуральными материалами, панорамными окнами и просторными террасами, создавая ощущение абсолютной свободы и уединённости.
🏝 Преимущества и удобства
ALOHA BEACH RESORT – это не просто жильё, а настоящий курорт с 5-звёздной инфраструктурой:
✔ Собственный песчаный пляж и пляжный кинотеатр
✔ Уникальные бассейны с водным и световым шоу
✔ Подогреваемый крытый бассейн
✔ Премиальный СПА-центр с сауной, хамамом и массажными кабинетами
✔ Ресторан высокой кухни и Pool Bar
✔ Современный фитнес-центр и спортивные площадки
✔ Круглосуточный ресепшн и сервис 5★ уровня
✔ Ландшафтные зоны отдыха и прогулочные аллеи
✔ Трансфер до гольф-клуба и супермаркета
💎 Эталон качества и стиля
Каждая резиденция оснащена премиальной отделкой и мебелью с возможностью выбора:
Полностью укомплектованный вариант с дизайнерской мебелью и бытовой техникой
Опция без мебели с экономией до 20 000 фунтов
В интерьерах использованы:
✨ Натуральный камень и фарфоровая плитка
✨ Элегантные натяжные потолки с LED-подсветкой
✨ Двойные алюминиевые стеклопакеты
✨ Дизайнерская кухня с гранитными столешницами
✨ ABB-система «Умный дом» и карточный доступ
📅 Гибкие условия оплаты
✔ Первоначальный взнос – 35%
✔ Рассрочка 65% – равными платежами с января 2024 до сдачи комплекса (декабрь 2026)
🌊 Идеальное расположение
🏖 1 км до лучших пляжей Татлысу
🏙 8 км до исторической Фамагусты
✈ 40 км до международного аэропорта Эрджан
ALOHA BEACH RESORT – это больше, чем жильё. Это символ утончённого вкуса, комфорта и настоящего средиземноморского образа жизни.
📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и забронировать вашу резиденцию мечты!