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Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$305,696
BTC
3.6361872
ETH
190.5881192
USDT
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25489
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Добро пожаловать в ALOHA BEACH RESORT – эксклюзивный жилой комплекс на первой береговой линии Средиземного моря в живописном районе Татлысу. Этот роскошный проект сочетает в себе природную гармонию, премиальный комфорт и инновационные технологии, создавая уникальную атмосферу для жизни и отдыха.

🌿 Архитектура и Пространство

На территории более 70 000 м² расположены изысканные виллы, просторные бунгало и элегантные апартаменты, каждые из которых продуманы до мельчайших деталей.

  • Апартаменты с садом и пентхаусы 1+1

  • Лофт-пентхаусы 2+1

  • Бунгало 2+1 и 3+1

  • Роскошные виллы 5+1 с просторными террасами и панорамными видами

Все резиденции выполнены в современном средиземноморском стиле, с натуральными материалами, панорамными окнами и просторными террасами, создавая ощущение абсолютной свободы и уединённости.

🏝 Преимущества и удобства

ALOHA BEACH RESORT – это не просто жильё, а настоящий курорт с 5-звёздной инфраструктурой:

✔ Собственный песчаный пляж и пляжный кинотеатр
✔ Уникальные бассейны с водным и световым шоу
✔ Подогреваемый крытый бассейн
✔ Премиальный СПА-центр с сауной, хамамом и массажными кабинетами
✔ Ресторан высокой кухни и Pool Bar
✔ Современный фитнес-центр и спортивные площадки
✔ Круглосуточный ресепшн и сервис 5★ уровня
✔ Ландшафтные зоны отдыха и прогулочные аллеи
✔ Трансфер до гольф-клуба и супермаркета

💎 Эталон качества и стиля

Каждая резиденция оснащена премиальной отделкой и мебелью с возможностью выбора:

  • Полностью укомплектованный вариант с дизайнерской мебелью и бытовой техникой

  • Опция без мебели с экономией до 20 000 фунтов

В интерьерах использованы:
✨ Натуральный камень и фарфоровая плитка
✨ Элегантные натяжные потолки с LED-подсветкой
✨ Двойные алюминиевые стеклопакеты
✨ Дизайнерская кухня с гранитными столешницами
✨ ABB-система «Умный дом» и карточный доступ

📅 Гибкие условия оплаты

✔ Первоначальный взнос – 35%
✔ Рассрочка 65% – равными платежами с января 2024 до сдачи комплекса (декабрь 2026)

🌊 Идеальное расположение

🏖 1 км до лучших пляжей Татлысу
🏙 8 км до исторической Фамагусты
✈ 40 км до международного аэропорта Эрджан

ALOHA BEACH RESORT – это больше, чем жильё. Это символ утончённого вкуса, комфорта и настоящего средиземноморского образа жизни.

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и забронировать вашу резиденцию мечты!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье

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Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$305,696
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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