Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.

► Цена - 93.000 GBP

Апартаменты на первом этаже 35 м2 + терраса 8 м2, без мебели и техники.

► Цена - 110.000 GBP

Апартаменты на втором этаже 35 м2 + балкон 8 м2 + терраса на крыше 35 м2.

► Цена на аналогичные квартиры у застройщика от 174.950 GBP без мебели.



Это фантастический и уникальный новый проект замечательных, роскошных апартаментов и пентхаусов студий рядом с морем в Бахчели, к востоку от туристического города Кирения.

Проект будет расположен рядом с новой гаванью на 800 яхт, что делает объект идеальным для инвестиций.

Жилой комплекс с великолепным видом на море, горы состоит из 10 двухэтажных блоков.

Этот комплекс - впечатляет своей красотой и богатством и будет дарить Вам радость и удовольствие от проживание в нем, и, что немаловажно хорошая инвестиция!

Владельцы этих апартаментов смогут пользоваться инфраструктурой всех проектов этого застройщика, в которых есть: частный закрытый обустроенный пляж, несколько бассейнов, включая бассейн с подогревом, SPA-центр, фитнес-центр, ресторан, зона развлечений для детей и кинотеатр под открытым небом прямо на пляже!

Инфраструктура:

Большой общий открытый бассейн

Ботанические сады

Тренажерный зал, спа, сауна и турецкая баня

Салон красоты

Ресторан, бар и кафе

Мини супер маркет

Частный пляж

Бар у бассейна

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Мини гольф

Детская площадка для детей

Частная парковка

Офис Управления

24/7 техническое обслуживание

Прекрасное расположение:

1 минута до пляжа

1 мин до супермаркета

10 минут до Коринеум Гольф

25 минут до Кирении

40 минут до аэропорта Эрджан

70 минут до аэропорта Ларнаки

При покупке этой квартир - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!