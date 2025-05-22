Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.

► Цена - 93.000 GBP
Апартаменты на первом этаже 35 м2 + терраса 8 м2, без мебели и техники.
► Цена - 110.000 GBP
Апартаменты на втором этаже 35 м2 + балкон 8 м2 + терраса на крыше 35 м2.
► Цена на аналогичные квартиры у застройщика от 174.950 GBP без мебели.
Это фантастический и уникальный новый проект замечательных, роскошных апартаментов и пентхаусов студий рядом с морем в Бахчели, к востоку от туристического города Кирения.
Проект будет расположен рядом с новой гаванью на 800 яхт, что делает объект идеальным для инвестиций.
Жилой комплекс с великолепным видом на море, горы состоит из 10 двухэтажных блоков.
Этот комплекс - впечатляет своей красотой и богатством и будет дарить Вам радость и удовольствие от проживание в нем, и, что немаловажно хорошая инвестиция!
Владельцы этих апартаментов смогут пользоваться инфраструктурой всех проектов этого застройщика, в которых есть: частный закрытый обустроенный пляж, несколько бассейнов, включая бассейн с подогревом, SPA-центр, фитнес-центр, ресторан, зона развлечений для детей и кинотеатр под открытым небом прямо на пляже!
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
При покупке этой квартир - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!