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  4. Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.

Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,844
BTC
1.4968877
ETH
78.4582822
USDT
124 419.8745359
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Описание Описание
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ID: 26322
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

► Цена - 93.000 GBP
Апартаменты на первом этаже 35 м2 + терраса 8 м2, без мебели и техники.

► Цена - 110.000 GBP
Апартаменты на втором этаже 35 м2 + балкон 8 м2 + терраса на крыше 35 м2.

► Цена на аналогичные квартиры у застройщика от 174.950 GBP без мебели.
 

Это фантастический и уникальный новый проект замечательных, роскошных апартаментов и пентхаусов студий рядом с морем в Бахчели, к востоку от туристического города Кирения.

Проект будет расположен рядом с новой гаванью на 800 яхт, что делает объект идеальным для инвестиций.

Жилой комплекс с великолепным видом на море, горы состоит из 10 двухэтажных блоков.

Этот комплекс - впечатляет своей красотой и богатством и будет дарить Вам радость и удовольствие от проживание в нем, и, что немаловажно хорошая инвестиция! 

Владельцы этих апартаментов смогут пользоваться инфраструктурой всех проектов этого застройщика, в которых есть: частный закрытый обустроенный пляж, несколько бассейнов, включая бассейн с подогревом, SPA-центр, фитнес-центр, ресторан, зона развлечений для детей и кинотеатр под открытым небом прямо на пляже!

Инфраструктура:

  • Большой общий открытый бассейн
  • Ботанические сады
  • Тренажерный зал, спа, сауна и турецкая баня
  • Салон красоты
  • Ресторан, бар и кафе
  • Мини супер маркет
  • Частный пляж
  • Бар у бассейна
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Мини гольф
  • Детская площадка для детей
  • Частная парковка
  • Офис Управления
  • 24/7 техническое обслуживание

Прекрасное расположение:

  • 1 минута до пляжа
  • 1 мин до супермаркета
  • 10 минут до Коринеум Гольф
  • 25 минут до Кирении
  • 40 минут до аэропорта Эрджан
  • 70 минут до аэропорта Ларнаки

При покупке этой квартир - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,844
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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