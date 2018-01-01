Caesar Cliff

ID: CP-705
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -400M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 125 m2
Пентхаус 3+1 - 125 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.