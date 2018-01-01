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Caesar Cliff

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€134,242
;
2
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Caesar Cliff
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€134,242
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ID: CP-705 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 125 m2 Пентхаус 3+1 - 125 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка  Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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