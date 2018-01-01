BELLA HILLS

Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра

от €140,752

Сдача в: 2023

Расположен в поселке Эсентепе, Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс, предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих видов на Средиземное море и горы. Идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха. Климат типичный для средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. 26 км езды от Кирении, от центра города 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре 46 км езды до аэропорта Эрджан 32 км езды до гор Бешпармак 55 км езды до Фамагусты, древнего города 5 км езды до пляжа Тертл Бэй 56 км езды от Лефкоши, столицы 2.5 км езды от поселка Эсентепе Инфраструктура комплекса: Тренажерный Зал / Спортивная Площадка Крытый и Открытые Бассейны Детская Площадка Теннисный Корт Велосипедная Дорожка Ресторан Супермаркет Зоны Барбекю Пляжный Бар Мини-Гольф Сауна План платежей: Первый взнос - 30% Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев