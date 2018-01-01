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BELLA HILLS

Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,03 млн
;
5
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Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра

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BELLA HILLS
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,03 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеальное место для  спокойной жизни или просто для отдыха.  Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. 26 км езды от Кирении, от центра города 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре 46 км езды до аэропорта Эрджан 32 км езды до гор Бешпармак 55 км езды до Фамагусты, древнего  города 5 км езды  до пляжа Тертл Бэй 56 км езды от Лефкоши, столицы 2.5 км езды от поселка Эсентепе Инфраструктура комплекса:  Тренажерный Зал / Спортивная Площадка Крытый и Открытые Бассейны Детская Площадка Теннисный Корт Велосипедная Дорожка Ресторан Супермаркет Зоны Барбекю Пляжный Бар Мини-Гольф Сауна План платежей: Первый взнос - 30%  Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев  
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