BELLA HILLS

Расположен в поселке Эсентепе, Кирения.
Общая площадь проекта: 85.000м2
Это современный жилой комплекс, предлагающий апартаменты и смежные виллы.
Расположенный всего в 100 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих видов на
Средиземное море и горы. Идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.
Климат типичный для средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима.
26 км езды от Кирении, от центра города
7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре
46 км езды до аэропорта Эрджан
32 км езды до гор Бешпармак
55 км езды до Фамагусты, древнего города
5 км езды до пляжа Тертл Бэй
56 км езды от Лефкоши, столицы
2.5 км езды от поселка Эсентепе
Инфраструктура комплекса:
Тренажерный Зал / Спортивная Площадка
Крытый и Открытые Бассейны
Детская Площадка
Теннисный Корт
Велосипедная Дорожка
Ресторан
Супермаркет
Зоны Барбекю
Пляжный Бар
Мини-Гольф
Сауна
План платежей:
Первый взнос - 30%
Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев