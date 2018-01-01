ID: CP-640
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -550 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 85м2 (Пентхаус)
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
Система водяного отопления
Инфраструктура кондиционеров
Пожарный извещатель
Лифт
Зоны барбекю для пентхаусов
Центральный спутник
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О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.