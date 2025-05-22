Жилой комплекс ÇATALKÖY villas

В Чаталкёй, где девственная природа встречается с прохладными волнами Средиземного моря, возвышаются 26 вилл, созданных под знаком NorthernLAND. В NorthernLAND Villas: Чаталкёй ваша дверь откроется в глубокую синеву Средиземноморья.

Зелень, Синева и Роскошь

Благодаря великолепному расположению Чаталкёй, ваша жизнь будет в гармонии с зеленым и синим, прямо как в кино.

Великолепный городок в Средиземноморье: Чаталкёй

Чаталкёй, городок, расположенный к востоку от центра Кирении и относящийся к Кирении, выделяется своим расположением на берегу Средиземного моря, своей мультикультурной природой, современной структурой и спокойной жизнью.

Средиземноморский стиль роскоши

Виллы NorthernLAND Villas: Чаталкёй оснащены самыми современными продуктами и отличаются стильным и современным дизайном в каждой детали.

NorthernLAND Villas: Чаталкёй предлагает вам средиземноморскую версию роскошной жизни. В этом проекте, включающем 26 вилл, где современная архитектура NorthernLAND встречается со средиземноморской культурой, вас ждут просторные жилые пространства, о которых вы всегда мечтали, с вариантами 4+1, 5+1, 6+1, площадью от 269 м2 до 492 м2. Оснащенные самыми современными продуктами и отличающиеся стильным и современным дизайном в каждой детали, вы ощутите роскошную жизнь в самом красивом уголке Средиземноморья, в идеальной гармонии с природой, горами и морем.