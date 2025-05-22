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Жилой комплекс ÇATALKÖY villas

Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,09 млн
;
59
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26648
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Город
    Agios Epiktitos

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

О комплексе

В Чаталкёй, где девственная природа встречается с прохладными волнами Средиземного моря, возвышаются 26 вилл, созданных под знаком NorthernLAND. В NorthernLAND Villas: Чаталкёй ваша дверь откроется в глубокую синеву Средиземноморья.

Зелень, Синева и Роскошь

Благодаря великолепному расположению Чаталкёй, ваша жизнь будет в гармонии с зеленым и синим, прямо как в кино.

Великолепный городок в Средиземноморье: Чаталкёй

Чаталкёй, городок, расположенный к востоку от центра Кирении и относящийся к Кирении, выделяется своим расположением на берегу Средиземного моря, своей мультикультурной природой, современной структурой и спокойной жизнью.

Средиземноморский стиль роскоши

Виллы NorthernLAND Villas: Чаталкёй оснащены самыми современными продуктами и отличаются стильным и современным дизайном в каждой детали.

NorthernLAND Villas: Чаталкёй предлагает вам средиземноморскую версию роскошной жизни. В этом проекте, включающем 26 вилл, где современная архитектура NorthernLAND встречается со средиземноморской культурой, вас ждут просторные жилые пространства, о которых вы всегда мечтали, с вариантами 4+1, 5+1, 6+1, площадью от 269 м2 до 492 м2. Оснащенные самыми современными продуктами и отличающиеся стильным и современным дизайном в каждой детали, вы ощутите роскошную жизнь в самом красивом уголке Средиземноморья, в идеальной гармонии с природой, горами и морем.

Местонахождение на карте

Agios Epiktitos, Северный Кипр

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Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,09 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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