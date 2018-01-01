KAŞGAR RESIDENCE

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
45–92 м²
3
Сдача в: 2025
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом.
Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация:
Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня
Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа
Подогрев полов в ванных комнатах
Напольная керамика (2 варианта)
Ламинат в спальне (по желанию)
Противопожарный спринклер
Скоростные лифты
В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона
Панорамное остекление
Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении)
Условия оплаты:
первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца.
первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года.
первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей, + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.