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KAŞGAR RESIDENCE

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,011
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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KAŞGAR RESIDENCE
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,011
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация:  Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа Подогрев полов в ванных комнатах Напольная керамика (2 варианта) Ламинат в спальне (по желанию) Противопожарный спринклер Скоростные лифты В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона Панорамное остекление Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении) Условия оплаты:  первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца. первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей,  + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.
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