KAŞGAR RESIDENCE

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

от €140,083

45–92 м² 3

Сдача в: 2025

Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаже каждого зданиия для максимального расслабления. Дома высотой в 20 этажей. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом. Апартаменты сдаются в чистовой отделке. Стандартная спецификация: Кухонная мебель: кухонные шкафчики до потолка, столешница из искусственного камня Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, смесители,4-х сторонний смеситель для душа Подогрев полов в ванных комнатах Напольная керамика (2 варианта) Ламинат в спальне (по желанию) Противопожарный спринклер Скоростные лифты В каждом доме индивидуальный спортзал, бассейн и детская зона Панорамное остекление Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартном оформлении) Условия оплаты: первоначальный взнос 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 84 месяца. первоначальный взнос 40%, 36% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка)+ приобретение дизайн-пакета, 24% оплата за счёт гарантированной аренды под 8% годовых на три года. первоначальный взнос 50%, 50% оплатить до получения ключей (беспроцентная рассрочка) + приобретение дизайн-пакета.Клиент получает кэшбэк 6% годовых до окончания строительства на сумму внесенного первоначального взноса и последующих платежей, + гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых от стоимости недвижимости.