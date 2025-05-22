Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS

Уютные виллы на побережье

Новый неповторимый проект компании NorthernLAND – очаровательный комплекс из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побережья. Из каждой виллы открывается великолепный вид на море, все объекты отличаются исключительной архитектурой. Такой вариант проживания понравится всем, кто выбирает для себя лучшее и любит отдавать предпочтение самым нестандартным решениям. Местом расположения комплекса стал живописный район Эсентепе, который славится невероятными природными достопримечательностями и красивейшими пляжами. В этом районе располагаются первозданные сосновые леса, среди природных красот были открыты гольф-центры мирового уровня. Пляжи с первозданной природной красотой и современным оборудованием тоже достойны наивысших похвал. Совсем рядом с тихим и живописным районом находятся популярные зоны отдыха с современными ресторанами, барами и казино.

При создании нового комплекса мы уделили внимание всем мелочам, чтобы вы могли наслаждаться не только современным комфортом, но и колоритной обстановкой региона. Вас ждут следующие грани комфорта и восхищения: 1. Полностью оборудованные для проживания дома со встроенной мебелью и современной техникой; 2. Благоустроенная прилегающая территория с бассейном и террасами; 3. Всего несколько шагов до роскошного пляжа; 4. Высокие экологические показатели; 5. Близость к популярным пешеходным маршрутам и спортивным центрам; 6. Наличие полной современной инфраструктуры. Хотите купить виллу на Северном Кипре, но еще не определились с конкретным вариантом? Небольшой уютный комплекс вам обязательно понравится! Шикарные виллы полностью подготовлены для заселения, с первого дня вы сможете наслаждаться комфортом современной жизни и начинать знакомство с живописным районом Эсентепе.

Очаровательный район Эсентепе – идеальное место проживания для тех, кто любит проводить время в относительно уединенной обстановке, но при этом хочет иметь свободный доступ ко всем благам современной жизни. Городок отличается спокойствием и размеренной обстановкой, а его визитной карточкой стали невероятные природные красоты. Здесь находятся великолепные сосновые леса, а еще прекрасные пляжи, которыми гордится Северный Кипр. Природные ландшафты в этом регионе уникальны, что позволило создать лучшие в стране гольф-центры. Многие из них известны далеко за пределами Северного Кипра и отнесены к мировым стандартам. Побережье формируют широкие песчаные пляжи, до которых жители элитного комплекса могут дойти за несколько секунд. Именно здесь расположен прекрасный пляж Алгади, известный как «черепаший пляж». После заката он закрыт для посещения и охраняется, эти места выбрали для гнездования морские черепахи. В Эсентепе сохранились и уникальные исторические достопримечательности. Здесь можно увидеть старинные подземные дома, которые местные жители строили еще в византийскую эпоху. В окрестностях городка расположена церковь Антифонидис, построенная в 12 веке.