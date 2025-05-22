  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS

Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,16 млн
;
16
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26650
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Уютные виллы на побережье

Новый неповторимый проект компании NorthernLAND – очаровательный комплекс из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побережья. Из каждой виллы открывается великолепный вид на море, все объекты отличаются исключительной архитектурой. Такой вариант проживания понравится всем, кто выбирает для себя лучшее и любит отдавать предпочтение самым нестандартным решениям. Местом расположения комплекса стал живописный район Эсентепе, который славится невероятными природными достопримечательностями и красивейшими пляжами. В этом районе располагаются первозданные сосновые леса, среди природных красот были открыты гольф-центры мирового уровня. Пляжи с первозданной природной красотой и современным оборудованием тоже достойны наивысших похвал. Совсем рядом с тихим и живописным районом находятся популярные зоны отдыха с современными ресторанами, барами и казино.

При создании нового комплекса мы уделили внимание всем мелочам, чтобы вы могли наслаждаться не только современным комфортом, но и колоритной обстановкой региона. Вас ждут следующие грани комфорта и восхищения: 1. Полностью оборудованные для проживания дома со встроенной мебелью и современной техникой; 2. Благоустроенная прилегающая территория с бассейном и террасами; 3. Всего несколько шагов до роскошного пляжа; 4. Высокие экологические показатели; 5. Близость к популярным пешеходным маршрутам и спортивным центрам; 6. Наличие полной современной инфраструктуры. Хотите купить виллу на Северном Кипре, но еще не определились с конкретным вариантом? Небольшой уютный комплекс вам обязательно понравится! Шикарные виллы полностью подготовлены для заселения, с первого дня вы сможете наслаждаться комфортом современной жизни и начинать знакомство с живописным районом Эсентепе.

Очаровательный район Эсентепе – идеальное место проживания для тех, кто любит проводить время в относительно уединенной обстановке, но при этом хочет иметь свободный доступ ко всем благам современной жизни. Городок отличается спокойствием и размеренной обстановкой, а его визитной карточкой стали невероятные природные красоты. Здесь находятся великолепные сосновые леса, а еще прекрасные пляжи, которыми гордится Северный Кипр. Природные ландшафты в этом регионе уникальны, что позволило создать лучшие в стране гольф-центры. Многие из них известны далеко за пределами Северного Кипра и отнесены к мировым стандартам. Побережье формируют широкие песчаные пляжи, до которых жители элитного комплекса могут дойти за несколько секунд. Именно здесь расположен прекрасный пляж Алгади, известный как «черепаший пляж». После заката он закрыт для посещения и охраняется, эти места выбрали для гнездования морские черепахи. В Эсентепе сохранились и уникальные исторические достопримечательности. Здесь можно увидеть старинные подземные дома, которые местные жители строили еще в византийскую эпоху. В окрестностях городка расположена церковь Антифонидис, построенная в 12 веке.

 

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Elysium
Спатарико, Северный Кипр
от
$205,179
Жилой квартал Terra Life
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$120,321
Апарт - отель ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN”
Северный Кипр
от
$87,779
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,645
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$342,190
Вы просматриваете
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,16 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950. …
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Гастриа, Северный Кипр
от
$186,976
Год сдачи 2025
Caesar Blue — это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, эксклюзивно спроектированный и построенный компанией Afik Group. Caesar Blue находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоуха…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$177,252
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации