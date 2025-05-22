  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.

Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.

Karavas, Северный Кипр
от
$171,851
BTC
2.0441370
ETH
107.1419598
USDT
169 906.7176169
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26323
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Karavas

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Уютные квартира с одной спальней (1+1) площадью 50 м2 с современной меблировкой и техникой. В квартире есть балкон и просторная терраса на крыше 40 м2 с красивым видом. 

Кухонный гарнитур оснащен встроенной техникой BOSCH: духовкой, варочной панелью, вытяжкой, посудомоечной машиной и холодильником, а также кофемашиной и электрическим чайником. 

Комплекс расположение в 50 метрах от супермаркета, рядом рестораны, аптеки, парки, песчаные пляжи, государственные и частные школы и в 15 минутах езды от центра Кирении.

Рядом остановка общественного транспорта, а в 10 минутах ходьбы 5* отель. 

На закрытой охраняемой территории проекта построено три 2-этажных блоков.
 

Инфраструктура:

  • Большой бассейн
  • Парк
  • Системы очистки сточных вод
  • Автомобильная парковка
  • Уличное освещение
  • Территория огорожена каменным забором
     

Основные характеристики:

  • Просторная гостиная
  • Кухня с встроенной мебелью высокого качества
  • Две спальни со встроенными шкафами
  • Покрытие пола керамической плиткой
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами
  • Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха
  • Инфраструктура под интернет и телевидение
     

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Karavas, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Carob Hill
Аканту, Северный Кипр
от
$168,450
Жилой квартал Vineyard View
Фтериха, Северный Кипр
от
$348,298
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле Лонг Бич
Ватилакас, Северный Кипр
от
$112,642
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Karavas, Северный Кипр
от
$171,851
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,017
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА: CP-813 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе Расстояние до моря -250 М Расстояние до Лефкоша - 50 км Аэропорт Эрджан - 30 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Терраса - 85…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации