Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.

Уютные квартира с одной спальней (1+1) площадью 50 м2 с современной меблировкой и техникой. В квартире есть балкон и просторная терраса на крыше 40 м2 с красивым видом.

Кухонный гарнитур оснащен встроенной техникой BOSCH: духовкой, варочной панелью, вытяжкой, посудомоечной машиной и холодильником, а также кофемашиной и электрическим чайником.

Комплекс расположение в 50 метрах от супермаркета, рядом рестораны, аптеки, парки, песчаные пляжи, государственные и частные школы и в 15 минутах езды от центра Кирении.

Рядом остановка общественного транспорта, а в 10 минутах ходьбы 5* отель.

На закрытой охраняемой территории проекта построено три 2-этажных блоков.



Инфраструктура:

Большой бассейн

Парк

Системы очистки сточных вод

Автомобильная парковка

Уличное освещение

Территория огорожена каменным забором



Основные характеристики:

Просторная гостиная

Кухня с встроенной мебелью высокого качества

Две спальни со встроенными шкафами

Покрытие пола керамической плиткой

Полностью оборудованная ванная комната

Панорамные окна с двойными стеклопакетами

Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха

Инфраструктура под интернет и телевидение



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