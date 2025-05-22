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Жилой комплекс CC Tower Girne

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$242,374
;
22
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ID: 26688
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Жилой комплекс CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$242,374
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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