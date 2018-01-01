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Ozaköy

Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€561,064
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра

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Ozaköy
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€561,064
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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