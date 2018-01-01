Olivia Court

Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра

от €162,236

65–110 м² 3

Сдача в: 2025

ID ПРОЕКТА: CP-790 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта Расстояние до моря - 300 м Расстояние до города Лефкоша - 45 км Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 м² - 140,000 GBP 2+1 - 75 м² - 170,000 GBP 3+1 - 100 м² - 210,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытые плавательные бассейны Открытая парковка Gaerden РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! О СЕВЕРНОМ КИПРЕ: Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где интенсивно проживают иностранные инвесторы. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта в 750 м от пляжа