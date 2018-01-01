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High Park Çatalköy

Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€109,000
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5
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Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра

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High Park Çatalköy
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€109,000
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€178,670
Площадь 82–100 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус - 82 м2 1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 299 m2  4+1 - 347 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ЗОНА КАФЕ-БАР СПА РЕСТОРАН ПАДЕЛЬ ТЕНИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПЛЯЖ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА ЛАГУНА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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