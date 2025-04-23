Коттеджный посёлок Akol Marine – 24 виллы у моря

Akol Marine – 24 виллы у моря

Локация: Йени Эренкой

45 минут до Искеле

60 минут до Фамагусты

60 минут до аэропорта Эрджан

80 минут до Кирении

О проекте

Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект расположен рядом с пристанью для яхт, частным пляжем, отелем и рестораном. Благодаря особенностям ландшафта, каждая вилла гарантирует своим владельцам великолепные виды на Средиземное море.

Параметры недвижимости

Тип: виллы 3+1

Жилая площадь: 176 м²

Балконы и террасы: 80 м²

Общая площадь участка: 256 м²

Личный бассейн: 24 м²

Финансовые условия

Депозит: 5%

Первоначальный взнос: 40%

Рассрочка 60% до окончания строительства (с возможностью продления по индивидуальному запросу)

Возможность перепродажи после внесения 50% оплаты

Инфраструктура и благоустройство

Парковка на территории комплекса + частная парковка

Центральный генератор

Зеленые прогулочные зоны

Центральная система отопления и охлаждения

Теплый пол (опционально)

Высококачественная отделка, напольное покрытие, встроенные шкафы в спальнях и кухне

Akol Marine – это сочетание элегантного дизайна, безупречного качества строительства и уникального расположения. Виллы идеально подходят как для личного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.