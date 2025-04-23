Коттеджный посёлок Akol Marine – 24 виллы у моря

Akol Marine – 24 виллы у моря
Локация: Йени Эренкой
45 минут до Искеле
60 минут до Фамагусты
60 минут до аэропорта Эрджан
80 минут до Кирении
О проекте
Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект расположен рядом с пристанью для яхт, частным пляжем, отелем и рестораном. Благодаря особенностям ландшафта, каждая вилла гарантирует своим владельцам великолепные виды на Средиземное море.
Параметры недвижимости
Тип: виллы 3+1
Жилая площадь: 176 м²
Балконы и террасы: 80 м²
Общая площадь участка: 256 м²
Личный бассейн: 24 м²
Финансовые условия
Депозит: 5%
Первоначальный взнос: 40%
Рассрочка 60% до окончания строительства (с возможностью продления по индивидуальному запросу)
Возможность перепродажи после внесения 50% оплаты
Инфраструктура и благоустройство
Парковка на территории комплекса + частная парковка
Центральный генератор
Зеленые прогулочные зоны
Центральная система отопления и охлаждения
Теплый пол (опционально)
Высококачественная отделка, напольное покрытие, встроенные шкафы в спальнях и кухне
Akol Marine – это сочетание элегантного дизайна, безупречного качества строительства и уникального расположения. Виллы идеально подходят как для личного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.