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  4. Коттеджный посёлок Akol Marine – 24 виллы у моря

Коттеджный посёлок Akol Marine – 24 виллы у моря

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$215,359
BTC
2.5616556
ETH
134.2673244
USDT
212 922.3734360
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25544
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Akol Marine – 24 виллы у моря
Локация: Йени Эренкой

  • 45 минут до Искеле

  • 60 минут до Фамагусты

  • 60 минут до аэропорта Эрджан

  • 80 минут до Кирении

О проекте

Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект расположен рядом с пристанью для яхт, частным пляжем, отелем и рестораном. Благодаря особенностям ландшафта, каждая вилла гарантирует своим владельцам великолепные виды на Средиземное море.

Параметры недвижимости

  • Тип: виллы 3+1

  • Жилая площадь: 176 м²

  • Балконы и террасы: 80 м²

  • Общая площадь участка: 256 м²

  • Личный бассейн: 24 м²

Финансовые условия

  • Депозит: 5%

  • Первоначальный взнос: 40%

  • Рассрочка 60% до окончания строительства (с возможностью продления по индивидуальному запросу)

  • Возможность перепродажи после внесения 50% оплаты

Инфраструктура и благоустройство

  • Парковка на территории комплекса + частная парковка

  • Центральный генератор

  • Зеленые прогулочные зоны

  • Центральная система отопления и охлаждения

  • Теплый пол (опционально)

  • Высококачественная отделка, напольное покрытие, встроенные шкафы в спальнях и кухне

Akol Marine – это сочетание элегантного дизайна, безупречного качества строительства и уникального расположения. Виллы идеально подходят как для личного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Видеообзор коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря

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Коттеджный посёлок Akol Marine – 24 виллы у моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$215,359
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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