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Sueno Arapkoy Villas

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,15 млн
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Sueno Arapkoy Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,15 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN” В ГОРАХ АЛСАНЖАКА 💫 Новый современный комплекс апартаментов Alsancak Garden 2 возводится в живописном регионе Алсанжак. Это 13 км от центра г. Кирения. Алсанжак - развитый район с множеством школ, отелей, магазинов, ресторанов, парков, пляжей. 🏘 Проект включает 1 двухэтажный и 2 трёхэтажных блока с 28 двуспаленными апартаментами. 😌 Квартиры на нулевом этаже имеют собственный сад. Квартиры на первом и втором этажах имеют собственные выделенные террасы на крыше. 🌄 Комплекс расположен таким образом, что из каждой кватриры открываются невероятные виды на море и горы. 📐 Апартаменты типа А имеют площадь составляет 85,5 м2 и балкон 8,5-9 м2. Апартаменыт типа В имеют площадь 84,5-95,5 м2 и балконы 5,5-9 м2. ✅ Инфраструктура комплекса включает бассейн для общего пользования и подземные парковочные места для каждой квартиры. 🏗 Строительство комплекса активно ведётся и ввод в эксплуатацию запланирован через 24 месяца. СТОИМОСТЬ АПАРТАМЕНТОВ: Апартаменты 2+1 (84,5-95,5 м2) – 90 000£-135 000£ ГРАФИК ОПЛАТЫ: 35% Первоначальный взнос  65% Рассрочка на 24 месяца
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