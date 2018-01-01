Sueno Arapkoy Villas

Турецкая Республика Северного Кипра

от €90,000

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN” В ГОРАХ АЛСАНЖАКА 💫 Новый современный комплекс апартаментов Alsancak Garden 2 возводится в живописном регионе Алсанжак. Это 13 км от центра г. Кирения. Алсанжак - развитый район с множеством школ, отелей, магазинов, ресторанов, парков, пляжей. 🏘 Проект включает 1 двухэтажный и 2 трёхэтажных блока с 28 двуспаленными апартаментами. 😌 Квартиры на нулевом этаже имеют собственный сад. Квартиры на первом и втором этажах имеют собственные выделенные террасы на крыше. 🌄 Комплекс расположен таким образом, что из каждой кватриры открываются невероятные виды на море и горы. 📐 Апартаменты типа А имеют площадь составляет 85,5 м2 и балкон 8,5-9 м2. Апартаменыт типа В имеют площадь 84,5-95,5 м2 и балконы 5,5-9 м2. ✅ Инфраструктура комплекса включает бассейн для общего пользования и подземные парковочные места для каждой квартиры. 🏗 Строительство комплекса активно ведётся и ввод в эксплуатацию запланирован через 24 месяца. СТОИМОСТЬ АПАРТАМЕНТОВ: Апартаменты 2+1 (84,5-95,5 м2) – 90 000£-135 000£ ГРАФИК ОПЛАТЫ: 35% Первоначальный взнос 65% Рассрочка на 24 месяца