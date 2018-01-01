Sueno Arapkoy Villas

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN” В ГОРАХ АЛСАНЖАКА
💫 Новый современный комплекс апартаментов Alsancak Garden 2 возводится в живописном регионе Алсанжак. Это 13 км от центра г. Кирения. Алсанжак - развитый район с множеством школ, отелей, магазинов, ресторанов, парков, пляжей.
🏘 Проект включает 1 двухэтажный и 2 трёхэтажных блока с 28 двуспаленными апартаментами.
😌 Квартиры на нулевом этаже имеют собственный сад. Квартиры на первом и втором этажах имеют собственные выделенные террасы на крыше.
🌄 Комплекс расположен таким образом, что из каждой кватриры открываются невероятные виды на море и горы.
📐 Апартаменты типа А имеют площадь составляет 85,5 м2 и балкон 8,5-9 м2.
Апартаменыт типа В имеют площадь 84,5-95,5 м2 и балконы 5,5-9 м2.
✅ Инфраструктура комплекса включает бассейн для общего пользования и подземные парковочные места для каждой квартиры.
🏗 Строительство комплекса активно ведётся и ввод в эксплуатацию запланирован через 24 месяца.
СТОИМОСТЬ АПАРТАМЕНТОВ:
Апартаменты 2+1 (84,5-95,5 м2) – 90 000£-135 000£
ГРАФИК ОПЛАТЫ:
35% Первоначальный взнос
65% Рассрочка на 24 месяца