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Waterside

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,627
;
Waterside
1
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Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Waterside
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,627
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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5-звездочный отель Concept Residence Состоит из 3 многоквартирных домов и отеля Premium     Идеальное расположение Курорт расположен всего в 400 метрах от песчаного Лонг-Бич, который был признан первым в мире по версии журнала Forbes в 2021 году. Более того, вид на море подразделений, безусловно, будет оставаться непрерывным в течение всей жизни, поскольку земля между этим проектом и пляжем имеет разрешение на строительство до 2 этажей, а не выше. Гарантированный инвестиционный доход Значительный экономический рост Северного Кипра и огромный потенциал этого региона превратили инвестиции в недвижимость, привлекательные для многих инвесторов со всего мира. Близкое расстояние между этим проектом и двумя 5-звездочными гостиничными казино в переднем регионе действительно окажет заметное влияние на повышение цен в этом проекте.   Гостиничный Инвестиционный В настоящее время для потенциальных инвесторов доступны две возможности инвестирования в отели; отель расположен на сайте проекта ( Блок ), а также предстоящий отель на набережной. Инвестиции в оба отеля доступны в качестве акционера. Акционеры отеля будут иметь 10-летний контракт. Они будут получать точный отчет о доходах каждые 6 месяцев и будут получать их проценты на ежегодной основе.   Полностью облегченное проживание Жители этого проекта будут иметь все виды услуг, доступных для комфортной жизни. Удобства для отдыха, представленные на сайте, также делают этот проект отличным местом для отдыха.
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